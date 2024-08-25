Filenin Efeleri, Danimarka engeline takıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 20:05 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:00
2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçta Filenin Efeleri, Danimarka deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenildi.
Middelfart şehrindeki gerçekleşen maçta Türkiye, rakibine 25-23, 25-23 ve 27-25'lik setlerle kaybetti.
Milli takım, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Macaristan'ı konuk edecek.
Kaynak: tgrthaber.com