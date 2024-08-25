Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

25 Ağustos 2024 21:46 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 22:51

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Rizespor deplasmanında 3 puan arıyor.

11'LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Fred, Tadic, Maximin, Dzeko.

1' Maç başladı

10' Mocsi'nin gönderdiği uzun topu kontrol eden Akintola, merkeze doğru hareketlendi. Akintola şut açısını bulduktan sonra ters ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

15' Fred'in yaklaşık 25 metreden vurduğu topa kaleci Gökhan Akkan müdahale edemedi ve top filelerle buluştu. 1-0

17' Edin Dzeko'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

20' Akintola'nın pasında Olawoyin topla buluştu. Rakibinden dönerek sıyrılan Olawoyin'in şutunda top Dominik Livakovic'te kaldı.

40' Sebastian Szymanski'nin pasında Edin Dzeko topa hareketlendi. Edin Dzeko'nun aşırtma denemesinde Gökhan Akkan son anda araya girdi.

42' Dal Varesanovic'in şutunda Dominik Livakovic topu yumrukla uzaklaştırdı. Olawoyin'den seken topu bir kez daha önünde bulan Varesanovic'in şutunda top yandan auta gitti.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.