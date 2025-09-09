Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Ülkede 6,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Dünyadaki depremlerin yüzde 90'ından fazlasının meydana geldiği 'Pasifik Ateş Çemberi'nde şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Vanuatu'nun güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 02:28
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 02:28

’ndaki ada ülkelerinden depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Vanuatu'nun güneydoğu açıklarında olduğu bildirildi.

VANUATU'DA TSUNAMİ UYARISI

10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilen depremin ardından uyarısı yapıldı. Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

SIK SIK DEPREMLE SARSILIYOR

Her yıl 6'nın üzerinde depremlerin meydana geldiği Vanuatu'da 17 Aralık 2024'te başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında 7,3 büyüklüğünde meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

