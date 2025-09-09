Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Büyüklüğü 5.1 olarak açıklanan sarsıntı saat 00.27'de kaydedildi.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem hakkında olumsuz bir gelişme bildirilmedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ YUNANİSTAN'I İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyururken sarsıntının merkez üssü olarak Yunanistan'ı işaret etti. Kurum, depremin derinliğini ise 1.5 kilometre olarak bildirdi.