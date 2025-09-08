Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Peş peşe depremler sonrası Hasan Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, sarsıntılar sürecek'

Balıkesir'de devam eden peşe peşe artçı depremler halkı endişelendiriyor. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ölü fayın tetiklendiğine işaret etti. Daha önce Türkiye'nin diri fay haritasında bulunmayan bölgenin hareke geçtiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Peş peşe depremler sonrası Hasan Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, sarsıntılar sürecek'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 04:13
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 04:22

'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik sonrası bölge beşik gibi sallanıyor. Uzmanlar bölgede jeotermal kaynaklar sebebiyle "deprem fırtınası" başladığına dikkat çekiyor. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son 24 saat içerisinde meydana gelen 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki sarsıntılar sonrası uyarılarda bulundu.

Peş peşe depremler sonrası Hasan Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, sarsıntılar sürecek'

"DEPREM ETKİNLİĞİ DAĞLIK ALANA GÖÇ ETTİ"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır." dedi.

Peş peşe depremler sonrası Hasan Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, sarsıntılar sürecek'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sındırgı beşik gibi! 4.9'dan sonra peş peşe depremler

"ÖLÜ FAYLAR YENİDEN AKTİF OLDU, DEPREM FIRTINASI SÜRECEK"

Sözbilir, yazılı açıklamasında, bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığını belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir."

Peş peşe depremler sonrası Hasan Sözbilir uyardı: 'Ölü faylar tetiklendi, sarsıntılar sürecek'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hasan Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı! '12 km'lik fay kırıldı! Büyüklüğü 5'i aşmayacak'
İstanbul'un depremde asıl kabus noktasını açıkladı! Şener Üşümezsoy'dan korkutan tahmin
ETİKETLER
#deprem
#balıkesir
#artçı deprem
#Emendere Fay Zonu
#Jeotermal Kaynaklar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.