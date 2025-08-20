Menü Kapat
Hasan Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı! '12 km'lik fay kırıldı! Büyüklüğü 5'i aşmayacak'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Prof. Dr. Hasan Sözbilir yaşanan depremlerle ilgili yaklaşık 10-12 kilometre uzunlukta bir fayın kırıldığını ve deprem fırtınasının devam edeceğini ama depremin büyüklüğünün 5'i aşmayacağını belirtti. Öte yandan Sözbilir, Sındırgı fayında meydana gelen depremlerin İstanbul'daki fayları etkilemeyeceğini de vurguladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 12:43

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Şiddetli depremin ardından bölgede 4 bine yakın artçı yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6,1 büyüklüğündeki depremin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve doğrudan Sındırgı Fayı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Hasan Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı! '12 km'lik fay kırıldı! Büyüklüğü 5'i aşmayacak'

"10-12 KİLOMETRE UZUNLUKTA BİR FAY KIRILDI"

Bu süreçte bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu aktaran Sözbilir, "Ana şoktan sonra yaklaşık 4 bin civarında artçı deprem yaşandı. Burası Sındırgı fayının olduğu bir bölge. Aynı zamanda hemen batı kısmında Gelenbe fayı dediğimiz bir fay var. Bu fay kuzey-güney uzanımlı bir fay. Büyük olasılıkla deprem olduktan sonra Gelenbe fayı bir bariyer gibi de davranmış olabilir. Onun için yırtılma tamamen doğuya doğru ilerlemiş durumda. Yaklaşık 10-12 kilometre uzunlukta bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz. Yapılan çalışmalar deprem etkinliğinin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Birkaç hafta içinde bu deprem aktivitesinin iyice azalması bekleniyor." dedi.

Hasan Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı! '12 km'lik fay kırıldı! Büyüklüğü 5'i aşmayacak'

"DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ 5'İ AŞAMAYACAK"

Hasan Sözbilir, Gelenbe fayının depremlerinin sonlandığı yerde kuzey güney yönlü uzandığını ifade etti. Bu dönemde ilk günlerde Gelenbe fayının da kendi içinde birkaç deprem ürettiğini aktaran Sözbilir, "Belli bir transfer sonucunda depremler oluştu. Ama belli ölçeklerde transferi devam ederse Akhisar, Kırıkağaç, Balıkesir taraflarına doğru belli ölçeklerde yine depremler gelişebilir. Vatandaşın panik yapmaması gerekiyor. Belli ölçeklerde dar bir alanda lokal bir deprem aktivitesi olduğu için. Bir de birden fazla fay olduğu için belli zamanlarda bir deprem fırtınasına dönüşebilir. Ama deprem büyüklüğü 5'i aşamayacaktır. Dolayısıyla halkın panik havasından çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Hasan Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı! '12 km'lik fay kırıldı! Büyüklüğü 5'i aşmayacak'

İSTANBUL'DAKİ FAYLARI ETKİLEMEYECEK

Sözbilir, Sındırgı fayında meydana gelen depremlerin İstanbul'daki fayları etkilemeyeceğini vurguladı. Sındırgı'da meydana gelen depremin yıkım sınırında olduğunu anlatan Sözbilir, şöyle devam etti: "O yüzden fazla bina yıkılmadı. Sadece bir tane bina yıkıldı biliyorsunuz. Ama hasar gören bina sayısı 1000'i bulmuş durumda. Tabii oradaki yapı stoku da olması gerektiği gibi iyi bir yapı değil sonuçta. Ama yeni yapılan evlerin belli bir sağlamlıkta olduğunu gözlemleyebildik. Özellikle TOKİ konutları. Kırsal alanlarda köy evlerinde hasar biraz daha fazla. Orada normalde işte yığma dediğimiz yapı tipi olduğu için Türkiye'de yeni bir oluşum başlatılabilir. O evlerde sadece kenarlara çelik direkler çıkacak şekilde belli bir dayanımı arttırıcı, güçlendirici nitelikte bazı önlemler alınabilir diye düşünüyorum."

