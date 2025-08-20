Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul'u işaret etti! "Orta büyüklükte depremler yaşanacak"

Balıkesir'deki depremler sonrası gözler yine Marmara'ya çevrildi. Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanlarından Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Açıklamasında geçmişteki büyük depremlerin hareketine dikkat çeken Bektaş "Marmara’da 7'den büyük depremler İstanbul’un batısından doğusuna göç etti. Gelecekte yine ara zayıf fay zonunda orta büyüklükte depremler yaşanacak." dedi.

SİLİVRİ VE ADALAR'A DİKKAT!

Bektaş, 1912 Şarköy ve 1999 İzmit depremlerini hatırlattı. Bu iki büyük depremin arasında kalan bölgenin daha zayıf bir fay hattına sahip olduğunu vurguladı.

