Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı! 'Avrupa yakası daha fazla etkilenecek'

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara bölgesinde beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Depremin en az 7.2 büyüklüğünde olacağını belirten Görür "İstanbul'un Avrupa yakası zemin itibariyle daha zayıf, depremden daha fazla etkileneceksiniz. Anadolu Yakası'nın ise zemin yapısı nispeten daha iyi ve göreceli olarak daha az etkilenecek." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı! 'Avrupa yakası daha fazla etkilenecek'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 15:18

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 61 büyüklüğündek depremin ardından gözler yeniden 'nde beklenen büyük depreme çevrildi. Ünlü uzmanı Prof. Dr. , Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan söyleşide yıkıcı bir deprem riskine karşı alınabilecek tedbirler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemine değinen Naci Görür, "Halkımızın her gün deprem konuşması gerekmiyor ama ülkemizi depremi hazırlayanlar ara vermeden her gün, uzun yıllar çalışmalılar" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı! 'Avrupa yakası daha fazla etkilenecek'

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLER YAPMALIYIZ"

"Ataşehir'in Depremselliği ve Deprem Dirençli Ataşehir" başlığı üzerine yapılan söyleşide Prof. Dr. Naci Görür, şunları aktardı:
"Faylar doğaları gereği deprem üretmek zorunda, bunu siz engelleyemezsiniz, durduramazsınız. Ancak bu depremlerden korunmak için deprem dirençli kentler yapabilirsiniz. Örnek Kamçatka'da dört, beş gün önce deprem oldu, bizim depremin 1500, 1600 katı enerji çıkardı ve bir kişi ölmedi, bir tane ev çökmedi. Çünkü halk; sorumlu, dürüst, gerekeni yapıyor ve deprem dirençli kent nasıl olur, onu uyguladılar. Bunu uygulayan ülkelere örnek; ABD, Japonya, Çin, Endonezya, Brezilya, Tayvan ve İtalya gibi birçok ülke var."
Naci Görür, "Depremde kaybettiğimiz insanları daha cesetleri bile soğumadan unutuyoruz. Binlerce insanımızı kaybediyoruz. Bu bizim zafiyetimizdir. Ben ülke gündemimizde her gün, her dakika deprem olsun, konuşulsun demiyorum, her gün deprem konuşmanız gerekmiyor ama ülkeyi depremi hazırlayanlar ara vermeden her gün uzun yıllar çalışmalılar" dedi.

Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı! 'Avrupa yakası daha fazla etkilenecek'

"ATAŞEHİR GÖRECELİ OLARAK DAHA SAĞLAM"

Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek depremlerle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Naci Görür, "Balıkesir Sındırgı'daki meydana gelen deprem, bizim beklediğimiz büyük deprem değil, bizim beklediğimiz deprem en az 7.2 şiddetinde. İnsanlarımız; tedbir almayı, önlem almayı, talep etmeyi bırakırsa yazık olur. İstanbul'un Avrupa yakası zemin itibariyle daha zayıf ve Avrupa yakasında oturuyorsanız, depremden daha fazla etkileneceksiniz. Bu bilimsel bir gerçek. Anadolu Yakası'nın ise zemin yapısı nispeten daha iyi ve göreceli olarak daha az etkilenecek. Dolayısıyla Ataşehirli komşularımız da göreceli olarak daha sağlam yerde oturuyorlar" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Naci Görür İstanbul'un en riskli yerini açıkladı! Depremi çok şiddetli hissedecekler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir depremi sonrası uzmanı uyardı! "Artçılar sürecek, kırsalda durum vahim"
ETİKETLER
#naci görür
#marmara bölgesi
#deprem riski
#Deprem
#Deprem Uzmanları
#Deprem Hazırlık
#Deprem Dirençli Kentler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.