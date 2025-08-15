Menü Kapat
29°
Gündem
Balıkesir depremi sonrası uzmanı uyardı! "Artçılar sürecek, kırsalda durum vahim"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemeler sürüyor. Hasar tespit çalışmalarına katılan Prof. Dr. Süleyman Gücek 500'e yakın ağır hasarlı yapı tespit edildiğini ve kırsalda durumun vahim olduğunu belirtti. Gücek ayrıca bölgede artçı depremlerin süreceğini ve vatandaşların güvenli yapılar konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Balıkesir depremi sonrası uzmanı uyardı!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Sarsıntı İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Gücek deprem sonrası gözlemlerini paylaştı. Prof. Dr. Gücek, en büyük hasarın fay hattı üzerinde yer alan kırsal mahallelerde meydana geldiğini belirtti.

Balıkesir depremi sonrası uzmanı uyardı! "Artçılar sürecek, kırsalda durum vahim"

"KIRSAL ALANLARDA DURUM VAHİM"

Depremin ardından sabah saatlerinde bölgeye gittiklerini belirten Prof. Dr. Gücek hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde 500'e yakın ağır hasarlı yapı tespit edildi. İlçe merkezinde ise yalnızca bir binanın tamamen yıkıldığını gördük. Bu sevindirici bir durum. Ancak kırsal alanlarda durum daha vahim" dedi.

Balıkesir depremi sonrası uzmanı uyardı! "Artçılar sürecek, kırsalda durum vahim"

EN BÜYÜK HASARI ALAN KÖYLERİ AÇIKLADI

Depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesinde yer alan Sındırgı segmentinde gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Gücek, özellikle fay hattı üzerinde yer alan bazı köylerde ağır hasar yaşandığını ifade etti. "Yaklaşık 20-25 kilometrelik bir hatta yayılan fay zonu üzerinde bulunan Kertil, Kızılgür, Alacaatlı ve Gölcük köylerinde hasarın daha fazla olduğunu gördük. Bu bölgelerdeki yapı stokları genellikle eski, yığma yapı şeklinde ve mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşuyor. Ayrıca depremin yüzeye oldukça yakın bir derinlikte (7.7-8 km) meydana gelmiş olması, bu hasarı daha da artırdı."

Balıkesir depremi sonrası uzmanı uyardı! "Artçılar sürecek, kırsalda durum vahim"

Sındırgı ilçe merkezinde yıkılan binayla ilgili yapılan ilk incelemelere de değinen Prof. Dr. Gücek "Yıkılan binanın hemen yanındaki binada ciddi bir hasar olmaması dikkat çekici. Bu durum, yıkılan yapının mühendislik hizmetlerinden yoksun olması, yapısal zafiyetler veya çekiçleme etkisi gibi faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Detaylı analizler sonrasında kesin nedenler ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Balıkesir depremi sonrası uzmanı uyardı! "Artçılar sürecek, kırsalda durum vahim"

"DUVAR ÇATLAKLARI VATANDAŞI KORKUTMASIN"

Hasar tespit çalışmalarında vatandaşların en çok duvar çatlaklarından endişelendiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Gücek bu konuda da açıklamada bulundu: "Duvar çatlakları kötü bir görüntü oluştursa da, asıl önemli olan taşıyıcı sistemde bir hasar olup olmadığıdır. Betonarme binalarda kolon ve kirişlerde herhangi bir hasar yoksa, bu yapılar az hasarlı veya hasarsız sınıfında değerlendiriliyor. Biz de vatandaşlara bu konuda bilgi vererek tedirginliklerini azaltmaya çalışıyoruz."

Balıkesir depremi sonrası uzmanı uyardı! "Artçılar sürecek, kırsalda durum vahim"

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Bölgede artçı depremlerin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Süleyman Gücek vatandaşların güvenli yapılar konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Gücek son olarak "Sındırgı depremi 6.1 büyüklüğünde ve artçıların devam etmesi bekleniyor. Akşehir'den Sındırgı'ya kadar uzanan bu fay zonu, Simav ve Gediz gibi geçmişte büyük depremler üretmiş bir sistem. Bu fay, Türkiye'nin en aktif üçüncü fay hattı. Dolayısıyla gelecekte de üretmeye devam edecektir. Ancak bunun ne zaman olacağını öngörmek mümkün değil." dedi.

