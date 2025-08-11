Balıkesir, Sındırgı depreminin bilançosu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, gece saatlerinde merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, ilçede paniğe neden oldu. Yıkılan bir binada 6 kişi sağ kurtarılırken, 81 yaşındaki Nihat Önbaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oyuncu Eylül Tumbar, vefat edenin amcası olduğunu paylaşarak, “Enkazdan çıkarılan amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim” dedi.

16 BİNA YIKILDI, ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sındırgı’da bir yıkık bina ve ağır hasarlı binamız mevcut. Ekiplerimiz olayın ilk anından itibaren seferber oldu. 2 kişi kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı, 4 kişi de canlı kurtarıldı. Ancak son kurtardığımız 81 yaşındaki vatandaşımız hastanede kurtarılamadı. Çok üzgünüz. İsterdik ki o büyüğümüz de hayatta olsaydı” açıklamasını yaptı. Yerlikaya, 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina tespit edildiğini, bunlardan 12’sinin metruk, 4’ünün kullanılabilir olduğunu belirtti. Ayrıca 2 minarenin yıkıldığı ve 29 kişinin yaralandığı, ağır yaralı bulunmadığı ifade edildi.

Deprem, Sındırgı’da büyük üzüntüye yol açtı. Polis ve AFAD ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.