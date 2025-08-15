Naci Görür İstanbul'un en riskli yerini açıkladı! Depremi çok şiddetli hissedecekler

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden oldu. Yaşanan şiddetli deprem İstanbul, Bursa, Çanakkale'den de hissedilirken, artçıların sayısı 1235'e ulaştı. Depremin ardından uzman isimler ise peş peşe uyarılarını sıraladı. Depremin en çok hissedildiği kentlerden olan İstanbul için de alarm verildi. Prof. Dr. Naci Görür, megakent için sürenin yaklaştığını belirtti.

"İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

İstanbul için ciddi deprem riski olduğunu söyleyen Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN EN RİSKLİ BÖLGESİ NERESİ?



"Yıkımın en yoğun görüleceği yer Avrupa Yakası olacak" diyen Görür şunları söyledi:

"Asya Yakası’nda da bazı bölgelerde deprem şiddeti yüksek hissedilecek. Yaklaşık 8-9 şiddetinde bir depremle karşılaşmamız kesin. 9 şiddetindeki bir depremde en sağlam binalar bile zarar görür. Depremde hiç hasar almamak çok nadir bir durumdur. Avrupa yakasında deniz kıyısında oturanlar manzaranın tadını çıkarıyor ama olası bir depremde ivme ve yıkım riski çok daha yüksek"