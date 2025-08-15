Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Naci Görür İstanbul'un en riskli yerini açıkladı! Depremi çok şiddetli hissedecekler

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yine İstanbul'a çevrildi. Megakentte beklenen büyük Marmara depremi hakkında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da en riskli bölgeyi açıkladı. Görür, "İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız." diyerek uyarılarını yineledi. İşte detaylar...

Naci Görür İstanbul'un en riskli yerini açıkladı! Depremi çok şiddetli hissedecekler
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
15.08.2025
09:11
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
09:24

’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki bölgede paniğe neden oldu. Yaşanan şiddetli deprem , Bursa, Çanakkale'den de hissedilirken, artçıların sayısı 1235'e ulaştı. Depremin ardından uzman isimler ise peş peşe uyarılarını sıraladı. Depremin en çok hissedildiği kentlerden olan İstanbul için de alarm verildi. Prof. Dr. Naci Görür, megakent için sürenin yaklaştığını belirtti.

Naci Görür İstanbul'un en riskli yerini açıkladı! Depremi çok şiddetli hissedecekler

"İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

İstanbul için ciddi deprem riski olduğunu söyleyen Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Naci Görür İstanbul'un en riskli yerini açıkladı! Depremi çok şiddetli hissedecekler

İSTANBUL'UN EN RİSKLİ BÖLGESİ NERESİ?


"Yıkımın en yoğun görüleceği yer Avrupa Yakası olacak" diyen Görür şunları söyledi:

"Asya Yakası’nda da bazı bölgelerde deprem şiddeti yüksek hissedilecek. Yaklaşık 8-9 şiddetinde bir depremle karşılaşmamız kesin. 9 şiddetindeki bir depremde en sağlam binalar bile zarar görür. Depremde hiç hasar almamak çok nadir bir durumdur. Avrupa yakasında deniz kıyısında oturanlar manzaranın tadını çıkarıyor ama olası bir depremde ivme ve yıkım riski çok daha yüksek"

Naci Görür İstanbul'un en riskli yerini açıkladı! Depremi çok şiddetli hissedecekler
TGRT Haber
