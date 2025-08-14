Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması! 'Tehlike arttı, bu fay kırılırsa...'

Balıkesir Sındırgı'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. İstanbul, Bursa ve çevre illeri sallayan şiddetli depremin ardından gözler büyük Marmara depremine çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir programda hem Balıkesir depremini hem de beklenen İstanbul depremi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İSTANBUL DAHA TEHLİKELİ OLDU"

23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin İstanbul'da daha büyük bir depremi tetiklediğini belirten Görür, Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan.

"7 ÜZERİ DEPREM OLACAĞI KESİN"

Görür, "Halka yanlış bir şey pompalandı. 'İstanbul'da deprem bitti' sözleri halkı yanılttı. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin" ifadelerini kullandı.