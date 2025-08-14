Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması! 'Tehlike arttı, bu fay kırılırsa...'

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı televizyon programında megakette meydana gelen 6.2'lik depremin 7’nin üzerinde bir depremi tetiklediğini ifade etti.

Habertürk
14.08.2025
14.08.2025
Balıkesir Sındırgı'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki büyük paniğe neden oldu. İstanbul, Bursa ve çevre illeri sallayan şiddetli depremin ardından gözler büyük Marmara depremine çevrildi. Prof. Dr. katıldığı bir programda hem Balıkesir depremini hem de beklenen ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması! 'Tehlike arttı, bu fay kırılırsa...'

"İSTANBUL DAHA TEHLİKELİ OLDU"

23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin İstanbul'da daha büyük bir depremi tetiklediğini belirten Görür, Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan.

Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması! 'Tehlike arttı, bu fay kırılırsa...'

"7 ÜZERİ DEPREM OLACAĞI KESİN"

Görür, "Halka yanlış bir şey pompalandı. 'İstanbul'da deprem bitti' sözleri halkı yanılttı. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması! 'Tehlike arttı, bu fay kırılırsa...'
ETİKETLER
#naci görür
#Deprem
#İstanbul Depremi
#Balıkesir Depremi
#7 Büyüklüğünde Deprem
#Gündem
