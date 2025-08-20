Son dakika | Balıkesir'de korkutan bir deprem daha: AFAD verileri açıkladı

Balıkesir 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik sarsıntının ardından sallanmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Yerin 4,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi komşu iller de hissetti. Sarsıntının ardından 01.17'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin bu sıklığının olağanın dışında olduğuna dikkat çekmişti. Yetkililer sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarını sürdürüyor.

https://x.com/DepremDairesi/status/1957929784618434952