Balıkesir'de bir deprem daha! Uzmanlar uyarmıştı: Artçı beklenenin üzerinde!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli bir deprem oldu. AFAD'dan gelen verilere göre saat 01.18'de 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kayıtlara geçti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

"ARTÇI AKTİVİTELER BEKLENENİN ÜZERİNDE"



Bölgede 10 Ağustos'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından sıklığı azalmayan artçı sarsıntılara karşı uzmanlar bu durumu olağan seviyenin üzerinde olarak yorumladı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, artçıların sıklığına dikkat çekerek "Artçı aktiviteler beklenenin çok üzerinde" yorumunu yapmıştı.



Yetkililer bölgedeki çalışmalarını sürdürürken hasarlı binalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

https://x.com/DepremDairesi/status/1957569691989258717