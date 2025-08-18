Balıkesir'de her dakika deprem! Süleyman Pampal'dan ürküten açıklama: 'Olağan dışı bir durum'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Büyük depremin ardından ise artçılar bir an olsun dinmedi. Bölgede neredeyse her gün yaşanan depremler tedirgin ederken uzmanlardan da açıklamalar geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki hareketliliği değerlendirdi.

"BÖLGEDEKİ ARTÇI AKTİVİTE BEKLENENİN ÇOK ÜZERİNDE"

Depremin ardından bir canlı yayına katılan Pampal bölgedeki fay hareketliliğini değerlendirdi. Bölgenin oldukça aktif hale geldiğini belirten uzman isim şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak, küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun.”