Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Balıkesir'de her dakika deprem! Süleyman Pampal'dan ürküten açıklama: 'Olağan dışı bir durum'

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken, Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan da kritik açıklamalar geldi. Peş peşe meydana gelen depremlerin olağan dışı olduğunu söyleyen Pampal, "Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
13:30
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
13:35

'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki paniğe neden oldu. Büyük depremin ardından ise artçılar bir an olsun dinmedi. Bölgede neredeyse her gün yaşanan depremler tedirgin ederken uzmanlardan da açıklamalar geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki hareketliliği değerlendirdi.

Balıkesir'de her dakika deprem! Süleyman Pampal'dan ürküten açıklama: 'Olağan dışı bir durum'

"BÖLGEDEKİ ARTÇI AKTİVİTE BEKLENENİN ÇOK ÜZERİNDE"

Depremin ardından bir canlı yayına katılan Pampal bölgedeki fay hareketliliğini değerlendirdi. Bölgenin oldukça aktif hale geldiğini belirten uzman isim şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak, küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun.”

Balıkesir'de her dakika deprem! Süleyman Pampal'dan ürküten açıklama: 'Olağan dışı bir durum'
#balıkesir
#artçı deprem
#Deprem
#Sındırgı
#Prof. Dr. Süleyman Pampal
#Fay Hatları
#Yaşam
