Balıkesir, Bursa, Yalova'da deprem mi oldu son dakika? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık olarak meydana gelen sarsıntıları paylaşıyor. Balıkesir son dakika deprem büyüklüğü paylaşılırken bugün öğle saatlerinde orta şiddetli deprem hissedildi.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 18 AĞUSTOS?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı Bursa, Yalova ve Manisa'da da hissedildi. Balıkesir'de yaşanan 4,4 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi. Vatandaşlar artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olurken uzmanlar artçıların bir süre daha devam edeceğini belirtti. Balıkesir'de meydana gelen depremi vatandaşlar "kısaydı ama çok hissedildi" yorumları ile paylaştı.

BALIKESİR YAKINLARINDA SON DAKİKA DEPREM 18 AĞUSTOS

18 Ağustos Pazartesi günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'de 11.26'da 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8,7 km olarak ölçülürken çevre illerde de hissedildiği paylaşıldı. Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'de korku dolu anlara neden oldu.