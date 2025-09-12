Yeni diziler hangi gün yayınlanıyor? Halef Veliaht Çarpıntı Cennetin Çocukları hangi gün?

Eylül ayı itibarıyla dizilerde yeni sezon heyecanı başladı.

Mevcut dizilerin yeni bölümleri peş peşe ekranlara gelirken, birçok yeni dizi de izleyicilerle buluşmaya başladı.

Gözleri Karadeniz, Aşk ve Gözyaşı, Taşacak Bu Deniz, Aynadaki Yabancı gibi merak edilen dizilerin yayınlanacağı günler de meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı.

Gözleri Karadeniz: Salı günleri.

Cennetin Çocukları: Pazartesi günleri.

Aşk ve Gözyaşı: Cuma günleri.

Aynadaki Yabancı: günü henüz belli değil, yakında.

Çarpıntı: Pazar günleri.

Taşacak Bu Deniz: belli değil, yakında.

Ben Onun Annesiyim: henüz belli değil, yakında.

Halef Köklerin Çağrısı: Perşembe günleri.

Kıskanmak: Salı günleri.

Ben Leman: Pazartesi günleri.