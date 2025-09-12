Yunanistan Türkiye maç sonucu kaç kaç? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 finalinde

EuroBasket 2025 yarı finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 94-68 kazanan 12 Dev Adam, EuroBasket'te finale adını yazdırdı ve madalyayı garantiledi.

12 Dev Adam, EuroBasket'te en son finalini 2001 senesinde yine Almanya ile oynamıştı. Milliler, 2010'dan bu yana ilk defa bir turnuvada finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, Arena Riga'da oynanan mücadeleye Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün 5’iyle start aldı.

Cedi Osman sakatlığına karşın sahaya çıktı ve galibiyette büyük özveri sergiledi.

Milliler, kupayı almak için finalde Almanya ile kozlarını paylaşacak.

İlk çeyrek: Yunanistan 16-26 Türkiye

İkinci çeyrek: Yunanistan 31-49 Türkiye

Üçüncü çeyrek: Yunanistan 51-72 Türkiye