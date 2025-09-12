Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kayseri'de milli maç dev ekranda

EuroBasket 2025 yarı final maçları kapsamında A Milli Basketbol Takımımız, bugün (12 Eylül 2025 Cuma) Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmayı açık alanda ücretsiz bir şekilde izlemek isteyen vatandaşlar için İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Kayseri'de dev ekran kurulacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Yunanistan basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kayseri'de milli maç dev ekranda
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 15:19

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (2025 EuroBasket) gruplardan namağlup son 16 turuna yükseldi. Son 16'da ise İsveç'i yenen 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek biletinin sahibi oldu.

Bugün (12 Eylül 2025 Cuma) ise A Milli Basketbol takımımız yarı final maçında ile karşılaşacak. Saat 21.00'da başlayacak olan Türkiye - Yunanistan basketbol maçını açık alanda ücretsiz olarak izlemek isteyen vatandaşlar için birçok şehirde dev ekran kurulacak.

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kayseri'de milli maç dev ekranda

İSTANBUL'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER NELER?

İstanbul Ataşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Atatürk Mahallesi, Amfili Park'ta dev ekran kurulacak. Vatandaşlar bu dev ekrandan Türkiye - Yunanistan basketbol maçını ücretsiz olarak izleyebilecekler. Belediye konuyla ilgili açıklamasında "Sandalyeni kap gel, bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kayseri'de milli maç dev ekranda

ANKARA'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre ise 2 farklı bölgede dev ekran kurulacak. Vatandaşlar Türkiye - Yunanistan yarı final basketbol maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı'ndan izleyebilecekler.

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kayseri'de milli maç dev ekranda

İZMİR'DE TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

İzmir'de ise Torbalı Belediyesi tarafından Ertan Ünver Millet Parkı'na dev ekran kurulacak. Vatandaşlar dev ekranda ücretsiz olarak Yunanistan - Türkiye basketbol yarı final maçını takip edebilecekler.

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kayseri'de milli maç dev ekranda

AYDIN'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Aydın'ın Talas ilçesinde de milli maç için Talas Millet Bahçesi'ne dev ekran kurulacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı açıklamada tüm sporseverleri maça davet etti.

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kayseri'de milli maç dev ekranda

KAYSERİ'DE TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Kayseri'de ise Buharkent'te açık alanda dev ekran kurulacak. Buharkent Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Yunanistan maçı Buharkent 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

ETİKETLER
#yunanistan
#çeyrek final
#yarı final
#A Milli Basketbol Takımı
#Eurobasket
#Basketbol Maçı
#Dev Ekran
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.