Türkiye Yunanistan basketbol maçı ücretsiz dev ekranda izlenecek yerler! İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kayseri'de milli maç dev ekranda

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (2025 EuroBasket) gruplardan namağlup son 16 turuna yükseldi. Son 16'da ise İsveç'i yenen 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı final biletinin sahibi oldu.

Bugün (12 Eylül 2025 Cuma) ise A Milli Basketbol takımımız yarı final maçında Yunanistan ile karşılaşacak. Saat 21.00'da başlayacak olan Türkiye - Yunanistan basketbol maçını açık alanda ücretsiz olarak izlemek isteyen vatandaşlar için birçok şehirde dev ekran kurulacak.

İSTANBUL'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER NELER?

İstanbul Ataşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Atatürk Mahallesi, Amfili Park'ta dev ekran kurulacak. Vatandaşlar bu dev ekrandan Türkiye - Yunanistan basketbol maçını ücretsiz olarak izleyebilecekler. Belediye konuyla ilgili açıklamasında "Sandalyeni kap gel, bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre ise 2 farklı bölgede dev ekran kurulacak. Vatandaşlar Türkiye - Yunanistan yarı final basketbol maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı'ndan izleyebilecekler.

İZMİR'DE TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

İzmir'de ise Torbalı Belediyesi tarafından Ertan Ünver Millet Parkı'na dev ekran kurulacak. Vatandaşlar dev ekranda ücretsiz olarak Yunanistan - Türkiye basketbol yarı final maçını takip edebilecekler.

AYDIN'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Aydın'ın Talas ilçesinde de milli maç için Talas Millet Bahçesi'ne dev ekran kurulacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı açıklamada tüm sporseverleri maça davet etti.

KAYSERİ'DE TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLENECEK YERLER

Kayseri'de ise Buharkent'te açık alanda dev ekran kurulacak. Buharkent Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Yunanistan maçı Buharkent 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.