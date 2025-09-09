FIFA'dan Shakira vurgunu! 8 milyon euro nerede?

2010 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Waka Waka - This Time For Africa (Bu kez Afrika için) YouTube'da 4 milyardan fazla izlenme ve her yıl milyonlarca dinlenmeyle spor tarihinin en büyük hitlerinden biri olmaya devam ediyor. Lübnan asıllı Kolomnbiyalı şarkıcı Shakira'ya Güney Afrikalı grup Freshlyground'ın eşlik ettiği şarkı, haklarını elinde bulunduran Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) geçen 15 yılda 8 milyon euro gelir getirdi. Ancak bu gelirin nereye aktarıldığı tartışma konusu oldu.

SONY MUSIC TOPU FIFA'YA ATTI

Sunday Times'ta yer alan habere göre şarkıyı seslendiren sanatçılar, Sony Music ve FIFA arasında 2010 yılında varılan anlaşma ile eserden elde edilen gelirin sanatçıların kendi seçtikleri hayır kurumlarına bağışlanması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda şarkının telif hakları Sony Music'ten FIFA'ya devredildi. Ancak ne FIFA ne de Sony Music, bu prosedürün nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılı bir rapor sunabildi. Shakira'ya eşlik eden Freshlyground grubunun bu konuda talep ettiği açıklamaya Sony Music "15 yıldır tüm telif haklarını FIFA'ya ödüyoruz" cevabı gelirken gözler FIFA'ya çevrildi.

FIFA'DAN YETERSİZ SAVUNMA

Tartışmalar karşısında FIFA, söz konusu gelirin bir kısmı ile 2010 Dünya Kupası'ndan sonra Afrika'da 15 spor merkezinin inşasını finanse ettiğini ve bugün yaklaşık yirmi tesisin desteklenmeye devam ettiğini açıkladı. Ancak, bu tesislere aktarılan kesin rakam belirtilmedi. Projeyi yönetmek için özel olarak oluşturulan fonun ise 2014 yılında kapatıldığı belirlendi.

ŞÜPHELER BÜYÜDÜ

FIFA, toplam yatırımlarının elde edilen telif haklarından "çok daha yüksek" olduğunu iddia etse de, şeffaflık eksikliği şüpheleri artırdı. Bu durum, finansal yönetimi ve tartışmalı tercihleri ​​nedeniyle defalarca eleştirilen FIFA için utanç verici bir tartışma konusu olarak kayda geçti.