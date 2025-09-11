Beşiktaşlı Gökhan Sazdağı'ndan ilk açıklamalar: 'Tek hedefimiz' diyerek anlattı!

Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, yeni takımına katıldıktan sonra Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuştu. Büyük bir camianın parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sazdağı, İstanbul'da yaşadığı için buraya "evine gelmiş gibi" hissettiğini belirtti.

"TEK HEDEFİMİZ BEŞİKTAŞ KULÜBÜ OLACAK"

Beşiktaş'ın stadında ilk defa top kendisindeyken ıslıklanmayacağını ifade eden Gökhan Sazdağı, "Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sadece o sahaya çıkmak yetmiyor. Performans göstermek, mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Tek hedefimiz Beşiktaş kulübü olacak. Onun hedeflerine yürümesinde yardım etmek olacak" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH HEDEFE GÜZEL BİR ŞEKİLDE YOL ALACAĞIZ"



Takımın durumuyla ilgili de konuşan siyah-beyazlı takımın sağ beki, "Öncelikle belki bu seneye yine istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz, öyle bir görüntü olabilir. Ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz, çünkü lig çok uzun bir maraton. Ben de aranıza yeni katıldım. İnşallah bu takımı çok iyi yerlere, hedeflediği yerlere götüreceğiz. Burada önemli olan takım olabilmek. Takımdan kastım sadece oyuncu değil; yöneticisi, hocası, taraftarı hep bir bütün olabilmek. Zaten Beşiktaş, tarihinde bunları yaşamış bir takım. Büyük şampiyonlukları var. Yani bu ancak böyle olabiliyor. Bir olabilirsek olur. Sabretsinler. Birlik olalım. İnşallah hedefe güzel bir şekilde yol alacağız" açıklamasında bulundu.