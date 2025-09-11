Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan müjde Bissouma açıklaması! Müjdeyi verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, orta sahaya düşündükleri 8 numara transferine dair gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Koç, transfer listelerinde yer alan İngiltere Premirer Lig ekibi Tottenham'dan Yves Bissouma'dan vazgeçtiklerini söyledi.

"ELİ KULAĞINDAYDI, SAKATLANDI"

Bu kararlarının gerekçelerine değinen Koç, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı" dedi.

Buna karşın zeki bir 8 numara arayışlarının sürdüğünü belirten Başkan Koç, "Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"TRANSFER SON DAKİKAYA KADAR BİTMEZ"

Fenerbahçe'de transferin son dakikaya kadar bitmeyeceğini belirten Koç, sözlerini şöyle noktaladı: "Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız."