Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim? Ozan Ergün Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar

TFF tarafından Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim olduğu duyuruldu. Taraftarlar tarafından hakem Ozan Ergün Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi ve daha önce yönettiği maçlar merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim? Ozan Ergün Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 13:26

Trendyol 'in 5. haftası kapsamında ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geldi.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim? Ozan Ergün Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Trabzonspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Ali Yılmaz görev alacak.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim? Ozan Ergün Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar

OZAN ERGÜN FENERBAHÇE KARNESİ

Ozan Ergün kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin sadece 2 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların ikisinde de sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrıldı. Ozan Ergün'ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe toplam 3 sarı kart görürken, rakipleri ise 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Ozan Ergün'ün yönettiği Fenerbahçe maçları şöyle:

18.05.2025 | Fenerbahçe 2:1 Eyüpspor

15.12.2024 | Fenerbahçe 3:1 Başakşehir

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim? Ozan Ergün Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar

OZAN ERGÜN TRABZONSPOR KARNESİ

Ozan Ergün, Trabzonspor'un ise 3 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda toplam 14 sarı kart görürken 1 penaltı kullandı. Bordo-mavililerin rakipleri ise sadece 7 sarı kart gördü.

OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI

Ozan Ergün'ün kariyeri boyunca yönettiği Trabzonspor maçları şöyle:

25.05.2025 | Trabzonspor 2:2 Samsunspor

03.03.2025 | Konyaspor 1:0 Trabzonspor

22.12.2024 | Trabzonspor 1:0 Bodrum FK

ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#süper lig
#Fenerbahçe
#Ozan Ergün
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.