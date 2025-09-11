Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim? Ozan Ergün Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası kapsamında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Trabzonspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ergün'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Ali Yılmaz görev alacak.
Ozan Ergün kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin sadece 2 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların ikisinde de sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrıldı. Ozan Ergün'ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe toplam 3 sarı kart görürken, rakipleri ise 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Ozan Ergün'ün yönettiği Fenerbahçe maçları şöyle:
18.05.2025 | Fenerbahçe 2:1 Eyüpspor
15.12.2024 | Fenerbahçe 3:1 Başakşehir
Ozan Ergün, Trabzonspor'un ise 3 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, bu maçlarda toplam 14 sarı kart görürken 1 penaltı kullandı. Bordo-mavililerin rakipleri ise sadece 7 sarı kart gördü.
Ozan Ergün'ün kariyeri boyunca yönettiği Trabzonspor maçları şöyle:
25.05.2025 | Trabzonspor 2:2 Samsunspor
03.03.2025 | Konyaspor 1:0 Trabzonspor
22.12.2024 | Trabzonspor 1:0 Bodrum FK