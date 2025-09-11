Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim? Ozan Ergün Fenerbahçe, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası kapsamında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geldi.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Trabzonspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Ali Yılmaz görev alacak.

OZAN ERGÜN FENERBAHÇE KARNESİ

Ozan Ergün kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin sadece 2 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların ikisinde de sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrıldı. Ozan Ergün'ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe toplam 3 sarı kart görürken, rakipleri ise 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Ozan Ergün'ün yönettiği Fenerbahçe maçları şöyle:

18.05.2025 | Fenerbahçe 2:1 Eyüpspor

15.12.2024 | Fenerbahçe 3:1 Başakşehir

OZAN ERGÜN TRABZONSPOR KARNESİ

Ozan Ergün, Trabzonspor'un ise 3 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda toplam 14 sarı kart görürken 1 penaltı kullandı. Bordo-mavililerin rakipleri ise sadece 7 sarı kart gördü.

OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI

Ozan Ergün'ün kariyeri boyunca yönettiği Trabzonspor maçları şöyle:

25.05.2025 | Trabzonspor 2:2 Samsunspor

03.03.2025 | Konyaspor 1:0 Trabzonspor

22.12.2024 | Trabzonspor 1:0 Bodrum FK