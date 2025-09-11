Beşiktaş'a Ndidi'den moral bozan haber! Kaç maç kaçıracağı belli oldu

Beşiktaş'a yeni ön liberosu Wilfred Ndidi'den üzen haber geldi. Formasını giydiği Güney Afrika Milli Takımı'nın Nijerya ile oynadığı maçta sakatlanan ve 70. dakikada oyunu terk eden tecrübeli futbolcunun son durumu netlik kazandı.

HEDEF KAYSERİSPOR MAÇI

TRT Spor'da yer alan habere göre Ndidi, Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir ve Göztepe ile oynayacağı maçlarda formasından uzak kalacak. Tedavisine başlanan Ndidi'nin 24 Eylül'deki Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bu arada siyah-beyazlı kulüp, Ndidi'nin sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme açıklaması yayımladı. Acçıklamada, Ndidi'nin Türkiye'ya döndüğü belirtilerek "Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.