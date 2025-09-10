Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak söz! Beşiktaş'a kiralık gelmişti, artık dönüşü yok

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i transfer ederek transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atmıştı. 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan Cengiz Ünder ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

https://x.com/Besiktas/status/1965708607422689530

'HER ZAMAN BUNU YAPMAK İSTEMİŞİMDİR'

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 28 yaşındaki futbolcudan "kartal pençesi" pozu vermesi istendi. Cengiz'in bu talep karşısında "Her zaman bunu yapmak istemişimdir" itirafında bulunması sosyal medyada büyük yankı buldu.

GEMİLERİ YAKTI

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder'in bu ifadesiyle, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Fenerbahçe'ye dönüş yolunu tamamen kapattığı yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz, sarı-lacivertli formayı 43 resmi maçta giyerken eski takımına 9 gol ve 3 asistlik hücum katkısı sunmuştu.