Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak söz! Beşiktaş'a kiralık gelmişti, artık dönüşü yok

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, yeni takımına transferinin duyurusu için yapılan fotoğraf çekimleri sırasında sarf ettiği sözle, eski takımına dönüş yolunu kapattı!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak söz! Beşiktaş'a kiralık gelmişti, artık dönüşü yok
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 14:22

, geçtiğimiz günlerde 'den Cengiz Ünder'i ederek transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atmıştı. 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan Cengiz Ünder ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

https://x.com/Besiktas/status/1965708607422689530

'HER ZAMAN BUNU YAPMAK İSTEMİŞİMDİR'

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 28 yaşındaki futbolcudan "kartal pençesi" pozu vermesi istendi. Cengiz'in bu talep karşısında "Her zaman bunu yapmak istemişimdir" itirafında bulunması sosyal medyada büyük yankı buldu.

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak söz! Beşiktaş'a kiralık gelmişti, artık dönüşü yok
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçe'den transfer vetosu: Beşiktaş'ta kriz!

GEMİLERİ YAKTI

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder'in bu ifadesiyle, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Fenerbahçe'ye dönüş yolunu tamamen kapattığı yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz, sarı-lacivertli formayı 43 resmi maçta giyerken eski takımına 9 gol ve 3 asistlik hücum katkısı sunmuştu.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#cengiz under
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#cengiz ünder
#Kartal Pençesi
#Superlig
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.