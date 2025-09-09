Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
27°
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçe'den transfer vetosu: Beşiktaş'ta kriz!

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında, Cengiz Ünder'den sonra İsmail Yüksek transferi de gündeme geldi. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Cengiz Ünder anlaşmasının ardından bu sefer 'veto' hakkını kullandı ve İsmail Yüksek ile Beşiktaş birlikteliğine izin vermedi.

Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçe'den transfer vetosu: Beşiktaş'ta kriz!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
21:37
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
21:37

'den 'a transferde ters köşe geldi. Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a kiralık olarak gönderen Fenerbahçe, konusundaysa farklı bir tavır aldı ve bu sefer anlaşmanın önünü kapattı.

Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçe'den transfer vetosu: Beşiktaş'ta kriz!

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A CENGİZ ÜNDER SONRASINDA İSMAİL YÜKSEK SÜRPRİZİ

Beşiktaş, Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçeli İsmail Yüksek için de devreye girdi ama bu sefer sarı lacivertlilerden 'red' cevabı geldi! Ayrıca da Beşiktaş; hem mali anlamda hem de yerli kontenjanı bazında İsmail Yüksek hamlesini tasarlarken, Fenerbahçe'nin olumsuz geri dönüşüyle birlikte adeta transferde kriz yaşadı ve orta saha için alternatif bir liste oluşturmaya başladı.

Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçe'den transfer vetosu: Beşiktaş'ta kriz!

İSMAİL YÜKSEK FENERBAHÇE'DEN AYRILIYORDU!

Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde ikinci planda bırakılan İsmail Yüksek, yönetimin onay vermesi halinde sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyordu! İlave olarak ise milli orta sahayı, Beşiktaş haricinde Shaktar Donetsk de istemiş ama temaslar ilerlememişti.

Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçe'den transfer vetosu: Beşiktaş'ta kriz!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ İSMAİL YÜKSEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 114 maça çıkan İsmail Yüksek, defansif katkısının yanı sıra 2 gol ile 9 asistlik de skor desteği sağlamıştı.

Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçe'den transfer vetosu: Beşiktaş'ta kriz!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'DEN KİMLERİ İSTİYOR?
Siyah beyazlıların, İsmail Yüksek haricinde Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u da talep ettiği iddia ediliyor.
TGRT Haber
