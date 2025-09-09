Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçe'den transfer vetosu: Beşiktaş'ta kriz!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transferde ters köşe geldi. Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a kiralık olarak gönderen Fenerbahçe, İsmail Yüksek konusundaysa farklı bir tavır aldı ve bu sefer anlaşmanın önünü kapattı.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A CENGİZ ÜNDER SONRASINDA İSMAİL YÜKSEK SÜRPRİZİ

Beşiktaş, Cengiz Ünder sonrasında Fenerbahçeli İsmail Yüksek için de devreye girdi ama bu sefer sarı lacivertlilerden 'red' cevabı geldi! Ayrıca da Beşiktaş; hem mali anlamda hem de yerli kontenjanı bazında İsmail Yüksek hamlesini tasarlarken, Fenerbahçe'nin olumsuz geri dönüşüyle birlikte adeta transferde kriz yaşadı ve orta saha için alternatif bir liste oluşturmaya başladı.

İSMAİL YÜKSEK FENERBAHÇE'DEN AYRILIYORDU!

Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde ikinci planda bırakılan İsmail Yüksek, yönetimin onay vermesi halinde sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyordu! İlave olarak ise milli orta sahayı, Beşiktaş haricinde Shaktar Donetsk de istemiş ama temaslar ilerlememişti.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ İSMAİL YÜKSEK'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 114 maça çıkan İsmail Yüksek, defansif katkısının yanı sıra 2 gol ile 9 asistlik de skor desteği sağlamıştı.