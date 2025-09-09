Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jose Mourinho'ya salvo: "Biz kimiz ki!"

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan olay sözler geldi. Fenerbahçe'nin genel gidişatını anlatan Ali Koç, hocalarla ilgili de kritik demeçler verdi.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN ÇARPICI İFADELER

"Jose Mourinho ile devam etmek istiyorduk. Toplantılarda geçen sezonun muhasebesini yaptık. Bize göre... Yani biz kimiz de Jose Mourinho ile futbol konuşacağız! Şampiyon olunması için neler değişmesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin tarihsel futbol DNA'sını ve taraftarların oyun olarak ne beklediğini anlattık. Değerlendirme sonrası mali gücümüzün buna imkân sağlaması nedeniyle transferlerde de çıtayı yükselttik. Tabii limitler içerisinde olmak lazım. Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun! Kendini alkışlama, biz alkışlarız! Fenerbahçe'de 19 maç oynayan Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan'a sattık. İçimiz parçalandı. Üç ay önce hayal edemeyeceğimiz kadroyu oluşturdu."

BAŞKANDAN YENİ HOCA KRİTİKLERİ

"Fenerbahçe'nin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine, en uygun hocayı seçmek istedik. Kolay olmadı, bu dönemde alternatifler de sınırlı. Ortak bir futbol aklı ve değerlendirmeler ile Tedesco'yu göreve getirmeye karar verdik. Popülizm ile değil, verilerle Domenico Tedesco’yu belirledik. Bu çift taraflı fırsat olacak. Domenico Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır."