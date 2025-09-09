Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrasındaki dönem resmen başladı. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, yeni tercihini Domenico Tedesco'dan yana kullandı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

"Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco. Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız."

https://x.com/Fenerbahce/status/1965431269506134076

FENERBAHÇE TARAFTARI JOSE MOURINHO SONRASINDA OFANSİF BİR TAKIM İSTEMİŞTİ

Kaliteli kadrosuna rağmen sıkıntılı bir oyun sistemi izleyen Fenerbahçe'nin taraftarları, Mourinho sonrası dönemde daha hücum odaklı bir futbol anlayışı benimsenmesi gerektiğini savunmuş ve yönetimden bu doğrultuda adımlar atılmasını talep etmişlerdi.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZİ DOMENİCO TEDESCO'NUN KARİYERİ

39 yaşındaki İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerine oldukça genç yaşta adım attı. Bugüne kadar Schalke, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı gibi önemli ekipleri çalıştıran Tedesco, şu ana kadar ki tek zaferini Leipzig ile kazandı ve Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.