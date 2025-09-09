Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

Fenerbahçe'den teknik direktör süreci için açıklama geldi. Sarı lacivertliler, Domenico Tedesco'yu resmen duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 18:24

'de sonrasındaki dönem resmen başladı. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, yeni tercihini Domenico Tedesco'dan yana kullandı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

"Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco. Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız."

https://x.com/Fenerbahce/status/1965431269506134076

FENERBAHÇE TARAFTARI JOSE MOURINHO SONRASINDA OFANSİF BİR TAKIM İSTEMİŞTİ

Kaliteli kadrosuna rağmen sıkıntılı bir oyun sistemi izleyen Fenerbahçe'nin taraftarları, Mourinho sonrası dönemde daha hücum odaklı bir futbol anlayışı benimsenmesi gerektiğini savunmuş ve yönetimden bu doğrultuda adımlar atılmasını talep etmişlerdi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZİ DOMENİCO TEDESCO'NUN KARİYERİ

39 yaşındaki İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerine oldukça genç yaşta adım attı. Bugüne kadar Schalke, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı gibi önemli ekipleri çalıştıran Tedesco, şu ana kadar ki tek zaferini Leipzig ile kazandı ve Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE DİĞER ADAYLAR KİMLERDİ?
Sarı lacivertliler; Edin Terzic, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile son aşamaya geçmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Federico Chiesa'nın Beşiktaş'a transferinde ters köşe!
Barış Alper Yılmaz transfer kararını açıkladı!
ETİKETLER
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.