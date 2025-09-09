Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Barış Alper Yılmaz transfer kararını duyurdu!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, transfer sürecine netlik getirdi. Milli futbolcu, Suudi Arabistan konusundaki nihai kararını açıkladı.

Barış Alper Yılmaz transfer kararını duyurdu!
Burak Ayaydın
09.09.2025
09.09.2025
'dan paylaşımı geldi. Yıldız futbolcu, tercihinin sarı kırmızılı formadan yana olduğunu belirtti.

Barış Alper Yılmaz transfer kararını duyurdu!

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN GALATASARAY TERCİHİ

"Değerli Galatasaray ailem; son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia yer almaktadır. Galatasaray'dan sadece kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veya antrenmanı ayaklarımı uzatarak izlediğim iddiaları, beni tanıyan herkesin tahmin edeceği üzere gerçek dışıdır. Taraftarlarımız ile aramı açmak için atılan bu iftiraları şiddetle kınıyorum. Benim sarı kırmızılı formamız için elimden geleni her zaman yaptığımı en iyi taraftarlarımız bilir. Yaşanan süreç nedeniyle kendimi iyi hissetmemem ve takımımıza zarar vermemek için teknik direktörümüz Okan Buruk'un bilgisi dahilinde bir süre antrenmanlara katılmadım. Bunun üzerine dedikodular ve bana karşı yapılan saldırılar daha da arttı. Konuya açıklık getirmem gerekirse benim isteğim kulübümüzün uygun göreceği şartların oluşması halinde Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray'a büyük gelir kazandırıp tarihe geçmek ve hem camiamı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim önceliğim Galatasaray'ın çıkarlarıdır.

Barış Alper Yılmaz transfer kararını duyurdu!

Ancak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü. Büyük Galatasaray camiasının formasını giymek benim için her zaman onur ve gurur olmuştur. Sahada da saha dışında da formaya olan aidiyetimi her daim en iyi şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı kırmızılı formamız altında nice şampiyonluklar ve başarılara imza atıp, son damlasına kadar fedakârca mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır. Bu vesileyle bana her zaman sahip çıkan ve arkamda duran Okan hocama teşekkürü bir borç bilirim. Kulübümüze, değerli hocama ve takım arkadaşlarıma karşı herhangi bir saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz. Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper'in en kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm. Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda, siz değerli Galatasaraylıların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Unutulmasın ki asıl olan Galatasaray'dır. Omuz omuza büyük başarılara imza atacağımız ve sonunda yeniden hep birlikte coşkuyla kutlamalar yapacağımız bir sezon olması dileğiyle."

Barış Alper Yılmaz transfer kararını duyurdu!

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN NE KADAR BONSERVİS TEKLİF EDİLMİŞTİ?
Neom SC, Galatasaray'ın kapısını 40 milyon Euro ile çalmıştı.
