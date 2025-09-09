Federico Chiesa'nın Beşiktaş'a transferinde ters köşe!

Beşiktaş'a Federico Chiesa'dan kötü haber geldi. Liverpool'dan ayrılması beklenen Federico Chiesa, an itibarıyla Premier Lig devi için rotasyondaki önemli isimlerden biri olarak görülmeye başlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Yıldız kanat Liverpool tarafından Şampiyonlar Ligi listesine eklenmemiş ve ayrılığın önü açılmıştı! Akabindeki süreçte ise Federico Chiesa ile Beşiktaş, Napoli ve Atalanta gibi kulüpler ilgilenirken, Liverpool'dan ise tüm takımları ters köşe bırakan bir hamle geldi. Zira Federico Chiesa'nın Premier Lig'deki yeni sezon performanslarından memnun kalan Kırmızılar, Luis Diaz ve Darwin Nunez'in de vedasını gözeterek farklı bir bakış açısına geçiş yaptı.

FEDERICO CHIESA İYİ BAŞLAYAMAMIŞTI

Geçen sezon Juventus'tan 12 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetmişti.