TGRT Haber
27°
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Federico Chiesa'nın Beşiktaş'a transferinde ters köşe!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Federico Chiesa için Liverpool'da farklı bir süreç ortaya çıktı. Echo'nun haberine göre İtalyan yıldız, yeniden Liverpool'un planlarına dahil edildi.

Federico Chiesa'nın Beşiktaş'a transferinde ters köşe!
Burak Ayaydın
09.09.2025
09.09.2025
'a Federico Chiesa'dan kötü haber geldi. 'dan ayrılması beklenen Federico Chiesa, an itibarıyla devi için rotasyondaki önemli isimlerden biri olarak görülmeye başlandı.

Federico Chiesa'nın Beşiktaş'a transferinde ters köşe!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Yıldız kanat Liverpool tarafından listesine eklenmemiş ve ayrılığın önü açılmıştı! Akabindeki süreçte ise Federico Chiesa ile Beşiktaş, Napoli ve Atalanta gibi kulüpler ilgilenirken, Liverpool'dan ise tüm takımları ters köşe bırakan bir hamle geldi. Zira Federico Chiesa'nın Premier Lig'deki yeni sezon performanslarından memnun kalan Kırmızılar, Luis Diaz ve Darwin Nunez'in de vedasını gözeterek farklı bir bakış açısına geçiş yaptı.

Federico Chiesa'nın Beşiktaş'a transferinde ters köşe!

FEDERICO CHIESA İYİ BAŞLAYAMAMIŞTI

Geçen sezon Juventus'tan 12 milyon Euro'ya Liverpool'a olan Federico Chiesa, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ BAŞKA HANGİ YILDIZ KANATLA İLGİLENMİŞTİ?
Siyah beyazlılar, Jadon Sancho gibi isimleri de gündeminde tutmuş ama süreç ilerlememişti.
Barış Alper Yılmaz transfer kararını açıkladı!
Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Yine Fenerbahçe'den geliyor
