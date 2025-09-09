Menü Kapat
Spor
Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Yine Fenerbahçe'den geliyor

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında yeni takviyeler yapan Beşiktaş, son olarak kadrosuna Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayarak kattı. Siyah-beyazlıların, ezeli rakibinin bir başka yıldızına daha talip olduğu öğrenildi. İşte o isim...

Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Yine Fenerbahçe'den geliyor
'ın yeni teknik direktörü 'ın istekleri birer birer gerçekleşiyor. Tecrübeli teknik adamın Vaclav Cerny isteğinin ardından Cengiz Ünder ricası da kırılmadı.

Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Yine Fenerbahçe'den geliyor

CENGİZ ÜNDER GELDİ

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den millî futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Millî futbolcu transferinin ardında duygusal ifadeler kullandı. Türkiye'ye iki sene önce döndüğünde büyük hedefleri olduğunu ancak bekleneni veremediğini belirten Ünder, "Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı" dedi.

Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Yine Fenerbahçe'den geliyor

"HERKES GERÇEK CENGO'YU GÖRECEK"

Hayalleri için büyük bir adım attığını söyleyen yıldız oyuncu, "Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum. Daha önce rakipken hissettiğim Beşiktaş taraftarının gücünü şimdi bir neferi olarak arkamda hissetmek için sabırsızlanıyorum. İklim böyle başlangıçlara her zaman şans vermiyor, biliyorum. Başkanımız Serdal Adalı'ya, hocam Sergen Yalçın'a ve tüm Beşiktaş camiasına bana olan güvenleri ve teveccühleri için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı değerlendirip sizleri gururlandırmaya söz veriyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Yine Fenerbahçe'den geliyor

SALİH ÖZCAN HAMLESİ

Beşiktaş'ta orta saha transferi için de hareketlilik devam ediyor. Siyah beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen 'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Yine Fenerbahçe'den geliyor

İSMAİL YÜKSEK BOMBASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatif ismin Fenerbahçe'den olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Yine Fenerbahçe'den geliyor


