Beşiktaş'tan bir yıldız daha! Yine Fenerbahçe'den geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın istekleri birer birer gerçekleşiyor. Tecrübeli teknik adamın Vaclav Cerny isteğinin ardından Cengiz Ünder ricası da kırılmadı.

CENGİZ ÜNDER GELDİ

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den millî futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Millî futbolcu transferinin ardında duygusal ifadeler kullandı. Türkiye'ye iki sene önce döndüğünde büyük hedefleri olduğunu ancak bekleneni veremediğini belirten Ünder, "Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı" dedi.

"HERKES GERÇEK CENGO'YU GÖRECEK"

Hayalleri için büyük bir adım attığını söyleyen yıldız oyuncu, "Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum. Daha önce rakipken hissettiğim Beşiktaş taraftarının gücünü şimdi bir neferi olarak arkamda hissetmek için sabırsızlanıyorum. İklim böyle başlangıçlara her zaman şans vermiyor, biliyorum. Başkanımız Serdal Adalı'ya, hocam Sergen Yalçın'a ve tüm Beşiktaş camiasına bana olan güvenleri ve teveccühleri için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı değerlendirip sizleri gururlandırmaya söz veriyorum" diye konuştu.

SALİH ÖZCAN HAMLESİ

Beşiktaş'ta orta saha transferi için de hareketlilik devam ediyor. Siyah beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İSMAİL YÜKSEK BOMBASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatif ismin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu öğrenildi.



