27°
Beşiktaş sağ bek transferini bitiriyor! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi

Beşiktaş, Kayserispor forması giyen deneyimli oyuncu Gökhan Sazdağı’nı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Başkan Nurettin Açıkalın, transferin imza aşamasında olduğunu açıkladı.

Beşiktaş sağ bek transferini bitiriyor! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 11:28

’ta hareketliliği hız kesmiyor. Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine yeniden ’ın getirilmesiyle siyah-beyazlılarda kadro yapılanması hız kazandı. Son olarak Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i kiralık olarak renklerine bağlayan Beşiktaş, şimdi de sağ bek transferinde mutlu sona yaklaştı.

Beşiktaş sağ bek transferini bitiriyor! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi
GÖKHAN SAZDAĞI İMZA AŞAMASINDA

Süper Lig ekiplerinden ’da forma giyen Gökhan Sazdağı’nın transferi için Beşiktaş ve Kayserispor anlaşma sağladı. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, TRT Spor’a yaptığı açıklamada, “Gökhan Sazdağı transferi için Beşiktaş’la imza aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş sağ bek transferini bitiriyor! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi

FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN ÇIKMA

Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek, futbol kariyerinde Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor gibi birçok takımın formasını giydi. Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da top koşturan Sazdağı, bugüne dek çıktığı 354 resmi maçta 43 gol atıp 39 asist yaptı.

#transfer
#beşiktaş
#kayserispor
#sergen yalçın
#gökhan sazdağı
#Gökhan Sazdağı
#Futbol
