Cengiz Ünder'den Beşiktaş paylaşımı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transferi gerçekleşen Cengiz Ünder, sosyal medya hesabında Siyah Beyazlılar'la ilgili paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı 28 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni bir sayfa açtığını belirtti.

''CENGO'YU GÖSTERMEK İSTİYORUM''

Cengiz Ünder şu ifadeleri kullandı:

"Bundan iki sene önce hedeflerimle beraber dönmüştüm ülkeme. Bu sürede benden bekleneni her zaman sahaya yansıtma fırsatı bulamadım ama her an, her dakika elimden gelenin en iyisini sahaya koydum. Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı. Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum."