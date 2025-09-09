Galatasaray'a İtalyan kaleci! Transfer resmen açıklandı

Geçen sezonu dördüncü sırada tamamlayan, bu sezon ise şampiyonluk hedefiyle birçok transfer yapan Galatasaray Kadın Futbol Takımı kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Galatasaray, İtalyan kaleci Roberta Aprile'yi transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki file bekçisiyle anlaşma sağlandı.

YENİ TRANSFER ANTRENMANA ÇIKTI

Yeni transfer Roberta Aprile, ayağının tozuyla yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Roberta Aprile, Galatasaray'a transfer olmadan önce Pink Bari, Inter, Juventus, Sampdoria ve Como'da forma giydi.