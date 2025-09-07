Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Murat Makas

Galatasaray, Bayern Münih'in listesine giren yıldızın peşinde! Şampiyonlar Ligi için dev transfer

Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar yakalamak isteyen Galatasaray orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül gecesi UEFA'ya teslim etti. Aslan, iddialı kadroyla devler ligine çıkmak için Bayern Münih'in de listesine giren yıldızı gündemine aldı.

Galatasaray, Bayern Münih'in listesine giren yıldızın peşinde! Şampiyonlar Ligi için dev transfer
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 10:12

için transferde dünyaca ünlü isimlere yönelen , Osimhen, Sane, İlkay Gündoğan, Singo ve Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katarak listesini tamamladı. ’de de kayıpsız ilerlemek isteyen Cimbom orta sahaya takviye yapmak istiyor.

Galatasaray, Bayern Münih'in listesine giren yıldızın peşinde! Şampiyonlar Ligi için dev transfer

FELİPE LOYOLA HAMLESİ

Mevcut kadrosunda toplamda 11 yabancı futbolcusu olanGalatasaray'ın 3 kontenjan boşluğu var. Fotomaç'ta yer alan habere göre;Galatasaray, Arjantin temsilcisi Independiente forması giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Felipe Loyola ile ilgileniyor.

Galatasaray, Bayern Münih'in listesine giren yıldızın peşinde! Şampiyonlar Ligi için dev transfer

Haberde Şilili futbolcu için iki kulüp arasında ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Galatasaray'ın ilk resmi teklifini ilettiği Loyola, bugüne kadar 12 kez Şili Milli Takım formasını giydi. Independiente'de bu sezon 35 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan yıldız futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin olduğu yazıldı.

Galatasaray, Bayern Münih'in listesine giren yıldızın peşinde! Şampiyonlar Ligi için dev transfer

BAYERN'İN DE LİSTESİNDEYDİ

Bununla birlikte bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerini de peşine takan Loyola,'in de listesine girmişti. Yaz döneminde Alman ekibi, Şilili oyuncu ile ilgilense de transfer gerçekleşmemişti.
Ligde oynadığı maçta ufak bir sakatlık geçiren oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı da aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Loyola'yı Cimbom, transfer döneminin son günü olan 12 Eylül'e kadar kadrosuna katmaya çalışacak.

