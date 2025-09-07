Galatasaray, Bayern Münih'in listesine giren yıldızın peşinde! Şampiyonlar Ligi için dev transfer

Şampiyonlar Ligi için transferde dünyaca ünlü isimlere yönelen Galatasaray, Osimhen, Sane, İlkay Gündoğan, Singo ve Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katarak UEFA listesini tamamladı. Süper Lig’de de kayıpsız ilerlemek isteyen Cimbom orta sahaya takviye yapmak istiyor.

FELİPE LOYOLA HAMLESİ

Mevcut kadrosunda toplamda 11 yabancı futbolcusu olanGalatasaray'ın 3 kontenjan boşluğu var. Fotomaç'ta yer alan habere göre;Galatasaray, Arjantin temsilcisi Independiente forması giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Felipe Loyola ile ilgileniyor.

Haberde Şilili futbolcu için iki kulüp arasında ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Galatasaray'ın ilk resmi teklifini ilettiği Loyola, bugüne kadar 12 kez Şili Milli Takım formasını giydi. Independiente'de bu sezon 35 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan yıldız futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin olduğu yazıldı.

BAYERN'İN DE LİSTESİNDEYDİ

Bununla birlikte bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerini de peşine takan Loyola,Bayern Münih'in de listesine girmişti. Yaz transfer döneminde Alman ekibi, Şilili oyuncu ile ilgilense de transfer gerçekleşmemişti.

Ligde oynadığı maçta ufak bir sakatlık geçiren oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı da aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Loyola'yı Cimbom, transfer döneminin son günü olan 12 Eylül'e kadar kadrosuna katmaya çalışacak.