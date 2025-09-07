Galatasaray'da Osimhen şoku! Okan Buruk sakatlık durumu hakkında konuştu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda'ya karşı oynadığı maçta sakatlandı. Mücadelenin 36. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelenin ardından yerde kalan Osimhen oyuna devam edemedi. Golcü oyuncuya saha kenarında buz tedavisi uygulandı.

"AYAK BİLEĞİNDE AĞRISI VAR"

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, maç sonunda yaptığı açıklamada Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Chelle, "Ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız." diye konuştu.

OKAN BURUK'TAN İLK AÇIKLAMA

Victor Osimhen'in sakatlık haberi Galatasaraylıları korkuttu. 75 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Osimhen'in sakatlığı hakkında bir açıklama da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan geldi.

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Osimhen'in net bir ağrısı var. Kendisi bize bildirdi. Hemen aksiyon aldık. Eğer milli takımda oynamayacaksa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Şu an 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz. Bu akşam için üzücü bir haber oldu. Umarız önemli bir şeyi yoktur. İnşallah en iyi şekilde atlatacağımız bir sakatlıktır. Bileğiyle ilgili bir problem var. Net bir şey yok. En kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

ICARDI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Öte yandan Okan Buruk, takımın bir başka yıldızı Mauro Icardi'yle ilgili de bilgi verdi.

Geçen sezonki sakatlığının ardından yeniden maçlara başlayan Arjantinli yıldızın yavaş yavaş tempo kazanmaya çalıştığını belirten başarılı teknik adam, "Icardi döndü. Ona da yeni transfer gibi bakabiliriz. Maçlardaki sürelerini uzatmaya çalıştım. Bugün de U19 Takımı ile hazırlık maçı yaptık. 60 dakika oynadı. Mümkün olduğunca süresini artıracağız. İyi bir şekilde takıma dönmeye çalışıyor. Attığı goller de ona moral oldu. İlk geldiğinde kilo problemi vardı. Ama çok iyi bir şekilde ilerliyor. Antrenmanlarını güçlü bir şekilde yapıyor. Çok kısa bir zamanda en iyi haline gelecektir diye düşünüyorum. İyi çalışıyor. Kaptanlığı da iyi bir şekilde yapıyor. Ondaki ilerlemeyi net bir şekilde görüyoruz." dedi.