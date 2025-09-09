Sadettin Saran 'aday olamaz' iddiası sonuçlandı: Fenerbahçe'de kritik karar!

Fenerbahçe'de seçim tarihi yaklaştıkça hareketlilik artıyor. Geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran ile ilgili başvuru yapan bir kongre üyesi, başarılı iş insanının başkanlığa aday olamayacağını iddia etmiş ve bunu karar aşamasına sunmuştu.

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU'NDAN SADETTİN SARAN KARARI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, bir kongre üyesinin 'Sadettin Saran aday olamaz' iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti ve Sadettin Saran'ın adaylığına engel bir durum olmadığına karar verdi!

FENERBAHÇE'DE SEÇİM ZAMANI

Camia, 14 Eylül'de başkanlık seçimi gerçekleştirecek ve yeni bir döneme giriş yapacak.