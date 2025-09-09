Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Göztepe'de Romulo sonrası İngiltere çıkarması!

Göztepe, yeni Romulo'sunu İngiltere'de buldu. Brezilyalı golcüyü Leipzig'e gönderen İzmir temsilcisi, 22 yaşındaki Sinclair Armstrong için transfer görüşmelerine başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Göztepe'de Romulo sonrası İngiltere çıkarması!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 18:36

'den sürpriz bir hamlesi geldi. sonrası için araştırmalara devam eden sarı kırmızılılar, an itibarıyla Bristol Cityli Sinclair Armstrong için pazarlıklara girişti.

Göztepe'de Romulo sonrası İngiltere çıkarması!

SINCLAIR ARMSTRONG İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre Göztepe ve Bristol City, Armstrong'un transferi için bir süredir görüşüyor. İlk etapta Göztepe'nin 1 milyon Euroluk teklifi reddedilirken, esasen ise İngiliz ekibinin şu an için ayrılığı düşünmediği belirtildi! Son olarak da Göztepe, ancak teklif yükseltmesi halinde Armstrong'un transferinde kapıyı açabilecek.

Göztepe'de Romulo sonrası İngiltere çıkarması!

GÖZTEPE'NİN SÜRPRİZİ VE KARİYERİ

kariyerine Rovers Academy'de başlayan Sinclair Armstrong; sonrasında QPR, Torquay ve Aldershot formalarını giydi. Akabinde de geçtiğimiz sezon Bristol City'ye imza atan 22 yaşındaki hücumcu; kariyeri boyunca toplam 126 maça çıkarken, 11 gol ve 4 asist kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE'DE PLANLAMALAR NE YÖNDE?
Başarıyla yönetilen İzmir ekibi, potansiyel gördüğü gençlere yatırım yapıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı!
Federico Chiesa'nın Beşiktaş'a transferinde ters köşe!
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#göztepe
#göztepe
#süper lig
#Transfer Haberleri
#romulo
#Sinclair Armstrong
#Sinclair Armstrong
#Bristol City
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.