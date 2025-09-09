Göztepe'de Romulo sonrası İngiltere çıkarması!

Göztepe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Romulo sonrası için araştırmalara devam eden sarı kırmızılılar, an itibarıyla Bristol Cityli Sinclair Armstrong için pazarlıklara girişti.

SINCLAIR ARMSTRONG İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre Göztepe ve Bristol City, Armstrong'un transferi için bir süredir görüşüyor. İlk etapta Göztepe'nin 1 milyon Euroluk teklifi reddedilirken, esasen ise İngiliz ekibinin şu an için ayrılığı düşünmediği belirtildi! Son olarak da Göztepe, ancak teklif yükseltmesi halinde Armstrong'un transferinde kapıyı açabilecek.

GÖZTEPE'NİN SÜRPRİZİ VE KARİYERİ

Futbol kariyerine Rovers Academy'de başlayan Sinclair Armstrong; sonrasında QPR, Torquay ve Aldershot formalarını giydi. Akabinde de geçtiğimiz sezon Bristol City'ye imza atan 22 yaşındaki hücumcu; kariyeri boyunca toplam 126 maça çıkarken, 11 gol ve 4 asist kaydetti.