12 Dev Adam tarih yazıyor: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

Türkiye ve Polonya, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini 91-77 mağlup ederek son 4 takım arasına kaldı.
Türkiye; A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Akabinde ise 12 Dev Adam, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçın başından sonuna etkili olan Alperen; 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle mücadeleyi tamamladı.
Litvanya-Yunanistan maçının kazananı yarı finalde 12 Dev Adam'ın rakibi olacak. Kritik maç, 12 Eylül günü Riga'da oynanacak.