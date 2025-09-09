Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 | Burak Ayaydın

12 Dev Adam tarih yazıyor: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı mağlup etti ve EuroBasket 2025'te yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam, zorlu mücadeleyi yüksek tempolu bir oyunla kazandı.

12 Dev Adam tarih yazıyor: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 19:01

ve , 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini 91-77 mağlup ederek son 4 takım arasına kaldı.

12 Dev Adam tarih yazıyor: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

TÜRKİYE'NİN TARİHİ HİKÂYESİ

Türkiye; A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Akabinde ise 12 Dev Adam, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

12 Dev Adam tarih yazıyor: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

ALPEREN ŞENGÜN FIRTINASI

Maçın başından sonuna etkili olan Alperen; 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle mücadeleyi tamamladı.

12 Dev Adam tarih yazıyor: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

12 DEV ADAM YARI FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR!

Litvanya-Yunanistan maçının kazananı yarı finalde 12 Dev Adam'ın rakibi olacak. Kritik maç, 12 Eylül günü Riga'da oynanacak.

12 Dev Adam tarih yazıyor: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

Sıkça Sorulan Sorular

ALPEREN ŞENGÜN BU MAÇTA NEYİ BAŞARDI?
Milli yıldız, EuroBasket tarihinde triple-double yapan 5. oyuncu oldu.
