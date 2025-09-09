12 Dev Adam tarih yazıyor: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

Türkiye ve Polonya, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini 91-77 mağlup ederek son 4 takım arasına kaldı.

TÜRKİYE'NİN TARİHİ HİKÂYESİ

Türkiye; A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Akabinde ise 12 Dev Adam, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

ALPEREN ŞENGÜN FIRTINASI

Maçın başından sonuna etkili olan Alperen; 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle mücadeleyi tamamladı.

12 DEV ADAM YARI FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR!

Litvanya-Yunanistan maçının kazananı yarı finalde 12 Dev Adam'ın rakibi olacak. Kritik maç, 12 Eylül günü Riga'da oynanacak.