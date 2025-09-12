Trabzonspor'un 200. yabancı oyuncusu oldu: Andre Onana resmen Karadeniz'de!

Trabzonspor, İngiliz ekibi Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Bordo-mavili kulüpten Onana'nın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir" denildi.

29 yaşındaki deneyimli kaleci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı.

1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.