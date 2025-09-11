Aymeric Laporte için FIFA'dan ret! Beşiktaş kolları sıvadı, oyuncudan cevap bekliyor

Transfer döneminin bitmesine çok az süre kala Beşiktaş, eksik olan bölgelere takviye yapmak istiyor. Sergen Yalçın raporu doğrultusunda bir stoper transferinin daha gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN STOPER HAMLESİ

Al-Nassr'dan Athletic Bilbao'ya gidişi evrak sorunu nedeniyle son gün iptal olan Aymeric Laporte için İspanyolların itirazına FIFA'dan olumlu cevap gelmedi. Evini İspanya'ya taşıyan Laporte, Bilbao'ya imza atmayı bekliyordu ama bu transfer gerçeğe dönüşmedi.

Bu sonuçlar sebebiyle Beşiktaş fırsat transferi için kolları sıvadı, oyuncunun kulübü Al-Nassr ile yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da yıllık 6 milyon Euro maaş önererek beklemeye geçti.

OLMAZSA AXEL DİSASİ'YE BEŞİKTAŞ YÖNELECEK

Laporte, Kartal'a sıcak baksa da bazı konularda kafa karışıklığı yaşıyor. Dünya Kupası'nda İspanya kadrosuna yer almak isteyen tecrübeli isim, kendisini kısa süre sonra La Liga'ya atacak bir formül arıyor.

LAPORTE OLMAZSA ALTERNATİF İSİM

Siyah-beyazlılar, Laporte'den olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise Chelsea'nin 27 yaşındaki stoperi Axel Disasi'ye yönelecek.

27 Mayıs 1994 Fransa doğumlu İspanyol futbolcu Aymeric Laporte, kariyerine SU Agen Jugend takımında başladı.

İlk çıkışını Athletic Bilbao'da yaparken gösterdiği başarılı performansın ardından 2017-18 sezonunda 65 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer oldu. Premier Lig kariyeri sonrası Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yolunu tuttu. 40 kez İspanya Milli Takımı formasını giydi ve 2 de gol attı.

Milli Takım ile Avrupa şampiyonluğu, Manchester City ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 6 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.