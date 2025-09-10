Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan vaat ve eleştiriler! 'Teknik direktör alınırken bize de sorulmalıydı'

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de düzenlenmesi planlanan seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak isimlerden Sadettin Saran, medya mensuplarının karşısına çıktı. Vaatlerini ve hedeflerini sıralayan Saran, mevcut yönetime sert eleştiriler yöneltti. Saran, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun tercih edilmesi hakkında da dikkat çekici ifadeler kullandı.

İşte Saran'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ÖNCELİK FUTBOLDA ŞAMPİYONLUK"

"21 Eylül'deki kongre sadece bir seçim değil Fenerbahçe'nin geleceği çok stratejik bir karardır. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Ben taahhütte bulundum; 1.5 yıl içinde şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler, tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim önceliğimiz net; futbolda şampiyonluk.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

FIFA ve UEFA'yı benim kadar bilen, az insan vardır. 30 senedir onlarla iş yapıyoruz. Spor Bakanlığı'nın devir işlemimizi kabul etmemesi için bir sebep yok. Biliyorum, arayanlar ve sağı solu karıştıranlar var. Korkunun ecele faydası yok. Önümüzde hiçbir engel yok. Benim önceliğim ailem, ikinci işim, üçüncü Fenerbahçe oldu. İkinci önceliğim Fenerbahçe oldu. 35 sene önce kendi tırnaklarımla kurduğum şirketlerimden feragat edeceğim. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın, Fenerbahçe'ye en ufak bir zarar gelmeyecek. Bu konuda yalan söylüyorlar, içiniz rahat olsun.

"TEKMEYE KAFAYLA GİRECEK TAKIM KURACAĞIZ"

Eski milli sporcuyum. Mücadeleyi iyi bilirim. Mücadelede en önemli şeylerden biri bahane üretmemek. Sadece dış ve iç etkenlere bağlamak yanlış. Benim gördüğüm eksiklik her yere gidiliyor ancak alt tabakaya inilmiyor. Özellikle Ankara'da çok güçlü Fenerbahçeliler var. Ankara'da seçim ofisimiz var orada lobi faaliyetlerimizi güçlendireceğiz. Tekmeye kafayla girecek takım da kuracağız. Hem sahada hem dışarıda gerekli mücadeleyi yapacağız.

"BİZİM İÇİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRDÜR"

Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Ona her türlü desteği vereceğiz, el ele şampiyon olacağız. Yönetimde önemli isimleri de gördük. Ben seçerken genç olmalarına ve başarılarına önem verdim. Hayatı boyunca başarılı olmuş insanlar ilk başarısızlıkta darmadağın olurlar. Ben yönetimime güveniyorum.

"DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"

İki defa ihraç edildim. 2016'ya kadar seçme seçilme hakkım yoktu. 2018'de Ali Bey'e büyük teveccüh vardı ben de onu destekledim. 2024'ü hatırlıyorsunuz. Söz vermiştim ama bir sonraki kongrede şartsız adayım dedim, aday oldum. Zamanlama çok doğru değil ama o sözü verdik. Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Değiştireceğiz, tutulmayan sözleri tutacağız.

"İLK AMACIMIZ FUTBOLDA ŞAMPİYONLUK"

Denetim raporunu inceledik. Koskoca dünya kulübü birilerine muhtaç gibi algı yaratılıyor. 300 milyon dolar yıllık gelirimiz var. 4 milyon euro aylık açık var. Ekibimizle projelerle kapatmaya çalışacağız. İlk amacımız futbolda şampiyonluk. Endişelenecek bir şey yok. Fenerbahçe'de kaynak sorunu yok. Bugüne kadar olmadı. Bundan sonra olmaz diyemem bu da sportif başarıyla alakalı. Kötü huylu harcamaları azaltacağız. Altından kalkacağımızdan şüphemiz yok.

"ŞİMDİLİK FUTBOLDAKİ YÖNETİCİ BENİM"

Samandıra'da ölü toprağı var. Daha gelmeden şöyle böyle yapacağız demek hocaya saygısızlık olur. Önce onunla konuşacağız. Ama Borussia Dortmund dönemlerinden beraber iş yaptığımız, futbolu çok iyi bilen bazı kulüplerin Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine kadar vesile olan insanlardan oluşan bir futbol aklı oluşturduk. Sadece izleyin dedim izliyorlar. Şimdilik futboldaki yönetici benim.

"ALİ BEY BIRAKIRSA BEN OLURUM DEDİM"

2024'te takım şampiyonluğa giderken Ali Bey bırakıyorum dedi. Gençlerden biri sordu, "Ali Bey bırakırsa ben olurum" dedim. Sonra Ali Bey'den randevu istedik. Bırakıyorsan aday olacağım dedim, gülerek senden daha iyi yaparım dedim. Bırakmayı düşündüğünü söyleyip zaman istedi. O süre biraz uzadı. Defterleri aç bize dedim. O da sağ olsun çok şeffaf davrandı. İmza topladık, takım iyi giderken imza toplanması tepki çekti. Ali Bey o süreçte sahip çıktı. Ama süreç uzadı, biz de yıpranmaya başladık. Hocalarla temasa geçtik. Onlar da haber bekliyordu. Ali Bey'le yine iletişime geçmeye çalıştım ulaşamadım. 7 Mayıs gibi bir tarih verdik, şu saate kadar adaysan çekileceğim yoksa adayım dedim. 14 dakika kala aradı buluştuk ve çekildik. Vazgeçme yoktu.

"HENÜZ DÖNÜŞ GELMEDİ"

Aziz Bey'le umarım görüşeceğim ama destek istemeyeceğim. Hakan Bilal Bey'e birleşme için haber gönderdim ama henüz dönüş gelmedi. Ben Ali Bey'i eleştirmek için gelmedim. Ama biz her yere gidip herkesi dinliyoruz. Başaramazsam bir daha aday olmayacağım. Kan değişimi başlangıçta da lazım. Bir sene sonra belki daha başarılı olacaktım ama kendimi feda ettim. Değişim ihtiyacını görüyorum. Üç ana başlık, Fenerbahçe'nin iletişim sorunu var, karar mekanizmasında sorun var, üçüncü de futbol aklı. Bunları daha iyi yapabileceğimiz için adayız.

"İSTİFA DİYE BAĞIRANIN KOMBİNESİNİ İPTAL ETMEM"

İstifa diye bağıranın kombinesini iptal etmem. Adil ve şeffaf davranırsan yıkıcı eleştiriye de yapıcıya çevirebilirsin. Ortak yayın düşünmüyoruz. FBTV'ye çıkacağız galiba, planlarımızda var. Ali Bey o konuda açık. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni açtılar. İsteseydik defterleri de açarlardı. Gençlere örnek olmamız lazım. Oy alacağım diye prensiplerimden taviz vermem mümkün olduğu kadar sakin götürmeye çalışacağım. Altyapılarda büyük yanlış yapılıyor. Altyapılar yarıştırma değil yetiştirme yeridir. Oradan kupa beklenmez. Barcelona başkanıyla konuştum 'Siz nasıl dünya kulübüsünüz?' dediğinde 'Sen olimpiyatlara kaç sporcu yolladın, biz 250 sporcu yolladık' dedim, orası bizim için bir güç.

"BU İLİŞKİLERİN FAYDASI OLACAK"

Borussia Dortmund batmak üzereyken aldık. Fenerbahçe başkanlığıma katkı sağlar diye aldım. Bild gazetesi Türk bayrağı koyup manşet atıyordu. Transferlerde alımlarda daha iyi fiyatlarla alım yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu ilişkilerin faydası olacak. Ben teknik direktör konusunda bize de sorulmasını beklerdim. Bu saatten sonra bir dakika harcanacak vaktimiz yok derdim. Eğer o zamana kadar belli olmasaydı, kazansaydık, Aykut hocayla Volkan hocayı Samandıra'ya davet edecektim.

"BİZ LİYAKATA ÖNEM VERECEĞİZ"

Herkesle el sıkışacağım. Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar gibi geçmişte katkı sağlamış insanlarla konuşacağım. Ali Bey ilk geldiğinde birçok değişiklik yaptı. Bence yanlış. Kurumsal hafıza çok önemli. Biz liyakata önem vereceğiz. 'Sadettin Saran ihaleyi kazandı ama alamadı, kendi hakkını koruyamayan Fenerbahçe'nin hakkını nasıl koruyacak' diyenler var. Maalesef bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor insanlar. O ihaleye bizi almamaya bile çalıştılar. Ona rağmen girdik. Senelik 65 milyon euroya bitecekken üç senelik 500 milyon dolar teklif ettik. Her türlü lobiye rağmen teklifimiz kabul edildi. Sonra onların fiyatı arttı bize tekrar geldiler. Kulüplere 300 milyon dolar ekstra gelir geldi."