Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör için karar verildi. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Almanya'da parlayan İtalyan teknik adamı göreve getiriyor.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 14:15

'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu nihayet cevap buldu. Sarı-lacivertliler takımı Domenico Tedesco'ya emanet etme kararı aldı.HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki İtalyan teknik direktörü kısa süre içerisinde açıklayacak.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni teknik direktör belli oldu

"GENÇ" YAŞTA ÇOK SAYIDA ÜNVAN KAZANDI

Teknik adamlık kariyerine Amlmanya alt lig ekiplerinden Erzgebirge Aue'de başlayan genç Tedesco gösterdiği performansla 2017 yılında 32 yaşındayken Schalke 04'ün dikkatini çekmiş ve Bundesliga ekibi tarafından kulüp tarihindeki en genç olarak göreve getirilmişti. Schalke ile sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösteren İtalyan çalıştırıcı bir sonraki imzasını 34 yaşında Spartak Moskova ile atmış ve Rus ekibinin de tarihindeki en genç teknik direktör oldu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni teknik direktör belli oldu

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ DE VAR

Yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11’nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazanmış ve ligi de 4’üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. Kulüp keriyerinde gösterdiği performansla 38 yaşında Belçika Milli Takımı'nın başına geçen Tedesco, bu görevde 2 yıl boyunca kalıp 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etmişti.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Yeni teknik direktör belli oldu

GÖKHAN GÖNÜL İDDİASI

Öte yandan Fenerbahçe'nin Tedesco'nun yardımcılık görevi için kulübün eski futbolcularından Gökhan Gönül'e teklif sunduğu iddia edildi. Ümit Milli Takım'ın antrenörlüğünü üstlenen Gönül'ün bu teklife nasıl cevap vereceği ise merak konusu.

