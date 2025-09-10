Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
Editor
 Sumru Tarhan

Türkiye Yunanistan'ı yenerse kiminle oynayacak? 12 Dev Adam basketbolda finale adım adım

Türkiye Yunanistan'ı yenerse finalde rakibi kim olacak merak ediliyor. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadelesini başarı ile sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Polonya'yı yenerek bir üst tura çıkmayı başardı. Yarı finalde Yunanistan'ı yenerse kiminle oynayacağı da dikkat çekti.

GİRİŞ:
10.09.2025
GÜNCELLEME:
10.09.2025
2025 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken 12 Dev Adam, 'yı 91-77 skorla mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde 12 Eylül Cuma günü ile karşılaşacak olan takımımızın finale çıkarsa rakibinin kim olacağı da gündeme yerleşti.

TÜRKİYE YUNANİSTAN'I YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK, EŞLEŞECEK?

EuroBasket 2025 çeyrek maçında Polonya'yı yenen takımımız yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde üstün başarı gösteren A Milli Erkek Basketbol Takımımız, adını 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı. Milli Takımımız, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile mücadelesini kazanırsa finale çıkacak. Finale çıkması durumunda ise -Gürcistan ve -Slovenya maçının galibinden biri ile finalde mücadele edecek. Çeyrek finalde oynanacak olan Finlandiya-Gürcistan ve Almanya-Slovenya maçlarını kazanan 2 takım yarı finale adını yazdırırken yarı finalde kazanan takım finale çıkmamız durumunda rakibimiz olacak.

TÜRKİYE FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadelesini sürdürürken Polonya'yı mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde Yunanistan'ı yenerse finale adını yazdırmış olacak. Finlandiya-Gürcistan ve Almanya-Slovenya maçları çeyrek finalde oynanırken maçlardan birer galip çıkacak. İki takım arasında oynanacak olan yarı final maçı sonrasında ise finale çıkmamız halinde rakibimizin kim olabileceği belli olacak.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2025?

Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda serüven devam ederken Milli Takımımız yarı final maçına 12 Eylül günü çıkacak. 12 Eylül Cuma günü oynanacak olan maçta galip gelmemiz durumunda final maçına çıkacağız. Şampiyona'da final maçı 14 Eylül günü 21.00'de oynanacak. Yunanistan'ı yenmemiz durumunda Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmış olacağız.

#Basketbol
#Türkiye
#Almanya
#Finlandiya
#yunanistan
#polonya
#final
#Eurobasket
#A Milli Erkek Basketbol Takımı
#Eurobasket 2025
#Aktüel
