26°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

12 Dev Adam maçı hangi kanalda? Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün Yunanistan ile mücadele edecek. Çeyrek finalde Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, yarı final rakibimiz oldu. Tüm Türkiye'de heyecanla beklenen 12 Dev Adam maçının hangi kanalda yayınlandığı da belli oldu.

10.09.2025
10.09.2025
10:12

2025 Avrupa Şampiyonası maçında rakibimizi yenerek bir üst tura çıkarken yarı finalde ile karşı karşıya geleceğiz. EuroBasket 2025 maçları yakından takip edilirken 12 Dev Adam basketbol maçı canlı olarak takip edilecek.

12 DEV ADAM MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Polonya'yı 91-77'lik skorla mağlup eden Milli Takımımız, yarı finale yükseldi. Yarı finalde heyecan devam ederken rakibimiz Yunanistan oldu. Yunanistan- basketbol maçı 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Çeyrek finalde Finlandiya-Gürcistan, Almanya-Slovenya maçları oynanırken Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabaka ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

12 Eylül Cuma günü oynanacak olan müsabakası için bekleyiş devam ediyor. TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak olan Milli Maç için bekleyiş devam ederken maç saati 19.00 olarak belirlendi. , Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yarı finale yükselme şansı elde ederken EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takım arasında yer almayı başarmıştı. 24 senenin sonunda yeniden yarı finalde mücadele edeceğiz.

CEDİ OSMAN YUNANİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, Polonya maçı sonrasında yaptığı açıklamada 'ın sağlık durumu hakkında da konuştu. Ataman, "Ayak bileğiyle ilgili bir sıkıntısı var. Şu an yorum yapmak çok zor. Bizim için güzel olan şu ki yarı final maçına 3 gün var. Eğer Cedi'yi tanıyorsam yüzde 100 sahada olacaktır." ifadelerini kullanarak durumun belirsizliğini paylaştı.

ETİKETLER
#Basketbol
#Türkiye
#yunanistan
#trt 1
#a milli takım
#çeyrek final
#yarı final
#cedi osman
#Eurobasket 2025
#Eurobasket 2025
#Türkiye Milli Basketbol Takımı
#Aktüel
