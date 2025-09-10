Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final takvimi

Türkiye - Yunanistan basketbol maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı belli oldu. EuroBasket 2025 yarı final karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan mücadeleye geri sayım başladı. 12 Dev Adam final bileti için bu hafta Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final takvimi
2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Milli Basketbol Takımımız son 16 turunda İsveç'i yenerek çeyrek finale yükselmişti. 12 Dev Adam, EuroBasket 2025 çeyrek finalleri kapsamında 9 Eylül 2025 Salı günü ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada A Milli Basketbol Takımımız, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam yarı finalde ise bu hafta ile karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final takvimi

TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 yarı finalleri kapsamında oynanacak olan Türkiye - Yunanistan karşılaşması açıklanan bilgilere göre 12 Eylül 2025 tarihinde oynanacak.

Karşılaşmanın henüz saati belli olmadı. Diğer yarı final eşleşmesinin belli olmasının ardından karşılaşmanın saati de açıklanacak. Ancak Türkiye Basketbol Federasyonu karşılaşmanın saat 17.00 veya 21.00'de gerçekleştirileceğini belirtti. Diğer yarı final eşleşmesinin belli olmasıyla birlikte saatler netlik kazanacak.

Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final takvimi

2025 EUROBASKET FİNAL, 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN?

2025 EuroBasket üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Eşleşmeler henüz belli olmadığı için karşılaşmaların saat kaçta oynanacağı bilinmiyor. yarı finalde olduğu gibi mücadelelerin birinin saat 17.00'de, birinin ise saat 21.00'de düzenlenmesi bekleniyor.

