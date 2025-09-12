12 Dev Adam'dan zafer sözleri: "Bu şanlı galibiyet ülkemize armağan olsun"

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan galibiyeti sonrasında açıklamalar yaptı. Tarih yazan 12 Dev Adam, finali işaret etti.

ERGİN ATAMAN'DAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK ARMAĞAN

"Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde bu maç izlendi. Bu galibiyet, bu şanlı zafer, ülkemize armağan olsun. İnşallah sonu kupa olacak. Yunanistan'ı böyle yenmek çok önemliydi. Bir maç kaldı. Almanya'yı da yenip inşallah şampiyon olacağız."

ALPEREN ŞENGÜN'DEN GIANNIS DETAYI

"Çok mutluyuz. Bugün; takımla gurur duydum, bu ekibi her şeyiyle seviyorum. Çok hak ettik. Çıktık savaştık. Ercan'a söz verdim, Rolex saat alacağım, en iyi Rolex'i alacağım. Ercan harika savunma yaptı, Giannis sadece 12 sayı atabildi. Bir maçımız kaldı, bugün seviniyoruz ama yarın yeniden Almanya için hazırlanmaya başlayacağız."

CEDİ OSMAN'DAN TEŞEKKÜR

"Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanılmaz iyi oynadık. Benim için çok zor iki gündü. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyordum. Elimden geleni yapmaya çalıştım, sağlık ekibimize teşekkür ederim. Her iki saatte bir beraberdik, tedavi olup dinlendik hep. Onlara teşekkür ederim ve herkesle gurur duyuyorum. Herkese tebrikler."

ERCAN OSMANİ'DEN FİNAL KRİTİĞİ

"Giannis'in çok videosunu izledim, onu iyi savunduğum için mutluyum. Bu maçtaki pozisyonumu bir fırsata çevirdim, arkadaşlarım beni buldu ve ben de sayıları attım. Finalde yarı yarıya şansımız var, o gün iyi olan kazanacak."

https://x.com/EuroBasket/status/1966599312957124779