Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

12 Dev Adam'dan zafer sözleri: "Bu şanlı galibiyet ülkemize armağan olsun"

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'te finale yükselmesinin ardından, ekipten galibiyet röportajları geldi. Koç Ergin Ataman bu tarihi başarıyı ülkemize armağan ederken, milli sporcular da 'takım olma' vurgusunda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
12 Dev Adam'dan zafer sözleri:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 23:28

A Milli Erkek Basketbol Takımı, galibiyeti sonrasında açıklamalar yaptı. Tarih yazan 12 Dev Adam, finali işaret etti.

12 Dev Adam'dan zafer sözleri: "Bu şanlı galibiyet ülkemize armağan olsun"

ERGİN ATAMAN'DAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK ARMAĞAN

"Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde bu maç izlendi. Bu galibiyet, bu şanlı zafer, ülkemize armağan olsun. İnşallah sonu kupa olacak. Yunanistan'ı böyle yenmek çok önemliydi. Bir maç kaldı. Almanya'yı da yenip inşallah şampiyon olacağız."

12 Dev Adam'dan zafer sözleri: "Bu şanlı galibiyet ülkemize armağan olsun"

ALPEREN ŞENGÜN'DEN GIANNIS DETAYI

"Çok mutluyuz. Bugün; takımla gurur duydum, bu ekibi her şeyiyle seviyorum. Çok hak ettik. Çıktık savaştık. Ercan'a söz verdim, Rolex saat alacağım, en iyi Rolex'i alacağım. Ercan harika savunma yaptı, Giannis sadece 12 sayı atabildi. Bir maçımız kaldı, bugün seviniyoruz ama yarın yeniden Almanya için hazırlanmaya başlayacağız."

12 Dev Adam'dan zafer sözleri: "Bu şanlı galibiyet ülkemize armağan olsun"

CEDİ OSMAN'DAN TEŞEKKÜR

"Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanılmaz iyi oynadık. Benim için çok zor iki gündü. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyordum. Elimden geleni yapmaya çalıştım, sağlık ekibimize teşekkür ederim. Her iki saatte bir beraberdik, tedavi olup dinlendik hep. Onlara teşekkür ederim ve herkesle gurur duyuyorum. Herkese tebrikler."

12 Dev Adam'dan zafer sözleri: "Bu şanlı galibiyet ülkemize armağan olsun"

ERCAN OSMANİ'DEN FİNAL KRİTİĞİ

"Giannis'in çok videosunu izledim, onu iyi savunduğum için mutluyum. Bu maçtaki pozisyonumu bir fırsata çevirdim, arkadaşlarım beni buldu ve ben de sayıları attım. Finalde yarı yarıya şansımız var, o gün iyi olan kazanacak."

https://x.com/EuroBasket/status/1966599312957124779

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE YUNANİSTAN'I HANGİ SKORLA GEÇTİ?
12 Dev Adam, yarı finalde 94-68 kazandı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
12 Dev Adam Avrupa'yı salladı: EuroBasket 2025'te finaldeyiz!
Trabzonspor'da Andre Onana muamması: Uğurcan Çakır'dan sonra dünya basınında 'o' soru!
ETİKETLER
#ergin ataman
#ergin ataman
#yunanistan
#Alperen Şengün
#12 dev adam
#a milli erkek basketbol takımı
#eurobasket 2025
#A Milli Basketbol
#Avrupa Basketbol Şampiyonası
#Ercan Osman
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.