Fenerbahçe'nin yeni hocası Tedesco iddiası! Prensip anlaşması tamam

Fenerbahçe’de Teknik Didektör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından kimin göreve geleceği bugün netlik kazanacak. Başkan Ali Koç'un daha önce de açıkladığı üzere takımı emanet edeceği ismi bugün ilan etmesi beklenirken yönetimin, Alman asıllı İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardığı iddiası gündemin ilk sırasına oturdu.

GÖREV İSTEĞİNİ İLETTİ

Kulübün sportif direktörü Devin Özek'in temasa geçtiği 39 yaşındaki Tedesco'nun, yapılan görüşmelerde Sarı-lacivertlilerde görev almak istediğini yönetime açıkça ilettiği belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu temasın ardından masadaki pürüzler giderildi ve taraflar prensipte el sıkıştı.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

Teknik direktörlük yolculuğuna Erzgebirge Aue’de başlayan Tedesco, kısa sürede gösterdiği performansla Schalke 04’ün tarihindeki en genç teknik adamı oldu ve takımıyla Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıktı. Daha sonra Spartak Moskova’nın da en genç teknik direktörü unvanını elde etti.

Almanya’ya dönüşünde Leipzig’i 11. sıradan alıp DFB-Pokal zaferine taşıyan Tedesco, aynı sezonu 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti kazandırdı. Bu başarısının ardından Belçika Milli Takımı’nın başına geçen genç çalıştırıcı, 2,75 gol ortalamasıyla dikkat çekti.