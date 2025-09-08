Fenerbahçe'ye yeni transferden yıkan haber! 3 hafta yok

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde en dikkat çeken transferlerinden biri olan Edson Alvarez’den gelen haberle sarsıldı. West Ham United’dan kiralanan Meksikalı orta saha oyuncusu, milli takım formasıyla sahaya çıktığı Japonya karşılaşmasında sakatlanmıştı. Maça ilk 11’de başlayan Alvarez, yaşadığı sorun nedeniyle 32. dakikada oyuna devam edemeyerek kenara gelmek zorunda kalmıştı. Darbeye bağlı olmadığı belirtilen sakatlık, Fenerbahçe taraftarlarını büyük bir tedirginliğe sürüklerken korkulan oldu.

ALVAREZ HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Reforma'da yer alan habere göre, uyluk bölgesinden sakatlandığı belirtilen Alvarez'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 27 yaşındaki savunmacının Trabzonspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında formasından uzak kalacağı belirtiliyor. Alvarez'in 24 Eylül'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu.