Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Yönetim resmen tarih verdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecinde önemli bir adım attıklarını açıkladı. Akın, Ziraat Bankası ile yapılan ön protokol ile en geç iki ay Fenerbahçe'nin tamamen bağımsız hale geleceğini açıkladı. Anlaşmadaki arsa teminatına ilişkin detaylar dikkat çekti!

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Yönetim resmen tarih verdi
Asbaşkanı Hamdi Akın, kulüplerin uzun vadeli borç yapılandırması için oluşturulan anlaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Akın, “Bankalar Birliği çok uzun vadeli bir yapılanma sözleşmesi. Bütün kulüplerin, bankaların kurduğu bir konsorsiyum ile birlikte yaptığı, 8-10 yıla yayılan bir planlama. Ancak bankalar kulüplere yeterli hareket alanı bırakmıyor” dedi.

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Yönetim resmen tarih verdi

SIRA FENERBAHÇE’DE

Hatırlanacağı üzere Galatasaray ve Trabzonspor Bankalar Birliği’nden ayrılmış, süreçte yalnızca Fenerbahçe ile Beşiktaş kalmıştı. Akın, sarı-lacivertli kulübün de çıkış için son aşamaya geldiğini duyurarak, “Bugün itibarıyla 69 milyon euroya kadar düşürdüğümüz borcumuzu, bir başka anlaşmayla, arsa geliştirme projesi üzerinden teminatı değiştirerek Bankalar Birliği’nden çıkartmak üzere ile bir ön protokol imzaladık” diye konuştu.

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Yönetim resmen tarih verdi
İKİ AY İÇİNDE ÖZGÜRLÜK

Sürecin kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Akın, “Bu protokol doğrultusunda sanıyorum en fazla iki ay içerisinde tamamen Bankalar Birliği’nden çıkmış olacağız. Yani 69 milyon euroluk borcumuzu farklı bir teminata bağlayarak kulüp olarak tüm özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Akın, aslında çıkış sürecinin daha önce planlandığını ancak bazı prosedürler nedeniyle uzadığını belirtti. Süreçte kritik adımlardan biri olan arsa askıya çıkarma işleminin de seçimden önce gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

